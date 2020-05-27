【減肥大作戰】中醫教分「肥胖症」5種體質　推薦6種中藥Superfood消脂減肥

▲ 中醫推薦6種中藥Superfood消脂減肥。

踏入夏天第二個節氣「小滿」，天氣會越來越悶熱，削弱身體脾胃運化功能，使體內濕氣漸多，造成水腫或脂肪積聚。蘇安莎中醫診所註冊中醫潘健燊就從中醫角度為大家剖析夏天常見都市病「肥胖症」，並推薦6種減肥消脂「Superfood」！

肥胖主要成因

在中醫學角度，「肥胖症」主要成因為先天不足或年紀漸大造成脾腎功能失調，加上飲食不節、情緒不暢、缺少運動，導致人體正氣虛衰、陽氣虛損、脾胃失調，身體產生痰濁、水濕、氣滯或血瘀情況。

肥胖症5大類型

中醫治療「肥胖症」，會從「益氣健脾、化痰利濕、消食導滯」這數個方向着手。透過「望、聞、問、切」四診，在病人身上收集「證據」，然後判斷病人屬於「肥胖症」哪個證型，再用中藥，配合針灸同拔罐，效果相當顯著。

脾虛濕阻

證候：肥胖而浮腫，冇精神，週身無力，腹脹無胃口，尿少大便爛，舌質淡，脈細滑或弦細。

治法：健脾化濕。

胃熱濕阻

證候：成日肚餓，腹脹，口乾鍾意飲水，大便秘結，頭暈頭脹，舌質紅，苔薄黃或白，脈弦數或弦滑。

治法：清胃泄火。

肝氣鬱結

證候：胸脅苦悶，煩燥易怒，胃脘脹，多噯氣，腹脹無胃口，月經失調，舌苔膩，脈弦。

治法：疏肝解鬱。

痰濁中阻

證候：身體肥胖，平時鍾意食肥膩煎炸，頭暈頭脹，腹脹胸悶，四肢重墜感，手腳麻痹，咳吐黏痰，舌苔白膩或黃膩，脈滑。

治法：健脾化痰。

脾腎陽虛

證候：體胖肢冷，喜暖怕凍，神疲乏力，腹脹無胃口，腰膝痠軟，肢體浮腫，尿少大便爛，舌淡苔薄，脈沉細弱。

治法：溫腎健脾。

中醫推薦消脂減肥「中藥superfood」

1） 山楂 - 消食導滯

山楂擅長化食過多肉食後而發生嘅積滯，促進脾胃消化。但胃炎、消化系統潰瘍及孕婦慎用。

中醫師：山楂茶既消滯又消脂

2） 海帶 - 消痰利水

有軟堅散結、消痰利水作用，亦能使人消瘦。海帶對甲狀腺功能低下引起嘅肥胖有較好嘅作用， 但甲狀腺功能亢進人士忌用。記得服食海帶後唔好飲茶或食酸野，否則會妨礙鐵質嘅吸收。

3） 冬瓜 - 利水消腫

有利尿消痰、清熱解毒嘅功效，有較好嘅減肥作用。由於肥胖人士多有內熱，冬瓜嘅下氣、清熱，有助於減肥，可以長期大量服用。

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4） 普洱茶葉 - 健脾消食

普洱茶葉具健脾消食、消脂嘅功效，主治肥胖、間中作嘔、食滯或咳嗽痰多等症侯。

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5） 決明子 - 潤腸通便

又名草決明，兼有清肝明目嘅作用。決明子甘寒質潤，能潤滑大腸而通便。適用於大便燥結或容易便秘嘅人士，但平素易泄瀉或低血壓人士慎用。

6） 淮山/山藥 - 滋陰健脾

補脾氣，滋脾陰，適用於脾胃氣陰不足而出現無胃口、體倦、大便爛等人士。但養陰易生濕，故濕氣過重或有積滯人士不宜食用。

文章獲蘇安莎中醫診所授權轉載

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責任編輯：楊宛茜