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【食物中毒】再多61人進食港產洪瑞珍三文治後食物中毒　累計154人中招

社會 17:55 2020/05/26

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熱門 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 飛虎之雷霆極戰 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

洪瑞珍三文治再多61人垷食物中毒，累計154人中招。

早前多人進食在荃灣南豐中心購買的「洪家手作 – 洪瑞珍三文治」後出現腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。衞生署衞生防護中心今日（26日）再確認26個懷疑與進食有關三文治的新增群組，涉及24男37女，年齡介乎2至61歲。

【食物中毒】港產洪瑞珍三文治廠房涉無牌經營　7人進食後嘔吐腹瀉疑食物中毒

再多65人進食港產洪瑞珍三文治後疑食物中毒　最細者只有1歲

中心表示，他們進食有關三文治，約3至86小時後先後出現腸胃炎病徵，包括腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等。當中52人曾經求醫，其中17人需入院接受治療。截至今日下午4時，衞生防護中心共確認63個相關的懷疑食物中毒個案群組，涉及154人。化驗結果顯示當中3名受影響人士的糞便樣本對D組沙門氏菌呈陽性反應。

所有受影響人士目前情況穩定。衞生防護中心正繼續調查。衞生防護中心發言人呼籲，食物在室溫存放過久，會引致病原體繁殖和產生毒素。市民應避免食用已擺放於室溫數小時的熟食或即食食物。

【港版洪瑞珍】直擊洪瑞珍香港工場　三文治好味秘訣在於自家製沙律醬【有片】

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責任編輯：陳子謙

三文治 食物中毒 衞生防護中心 腸胃炎

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