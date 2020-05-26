【我們結婚了】潘燦良首揭跟蘇玉華結婚原因　準新郎阿潘：我們不需繁文縟節

52歲蘇玉華和現年53歲「劇團王子」潘燦良，拍拖24年，今月二人終於結束逾廿年愛情長跑，5月5日正式入紙登記結婚，雖然蘇玉華未向傳媒親口承認喜訊，但今日準新郎潘燦良接受電台訪問，就首次談及婚事。

今月有傳媒發現蘇玉華潘燦良5月5日已正式入紙登記結婚，事實上二人已同居生活多年，潘燦良在2014年已被指曾經求婚成功，阿蘇亦承認此事，不過二人未有實在計劃，更指她們喜歡即興，有好消息會告訴傳媒。

▲ 蘇玉華和潘燦良拍拖24年，二人對感情專一。（取自FB）

婚訊曝光後，二人貫徹低調的作風，不過準新郎潘燦良近日正宣傳網劇《老夫少妻的日常》，今日他接受港台節目《手下留情》訪問，談到今次入紙登記結婚，潘燦良解釋：「其實一直都沒有要否定這件事（結婚），我們認定大家是是終身伴侶，從來都冇改變到。」

他又指到了適當時候有些事自然會發生：「我們一向對這些繁文縟節比較懶惰，剛好大家沒有事情做，便找些事情做做。」但潘燦良未有透露婚禮詳情。

潘燦良：我們性格互補不足

蘇玉華和潘燦良於1988年相識，他們從演藝學院的男女主角演到舞台劇的男女主角，更為彼此人生中的男女主角。

二人多年來屢傳婚訊，2015年，蘇玉華出席活動時爆出男友一年前在日本求婚成功，她更感動而泣，她當時稱可以舉行結婚儀式，但二人比較懶，覺二人相處方式舒服，反正已視對方為家人。

▲ 潘燦良曾多次向蘇玉華求婚。（取自FB）

二人早於香港演藝學院讀書時已曾約會，後來更雙雙加入香港話劇團，因志趣相投，漸成展成情侶，並共度人生高低起跌。

潘燦良曾於訪問中談及對另一半的第一印象：「首次看見她時就如看見陽光般，她經常笑，予人一種活潑、開心的感覺。」

▲ 潘燦良性格一向喜低調。（經濟日報圖片）

他又指二人在香港話劇團時並非情侶關係：「那時的我們只是同事而已，直到她離開話劇團並因《我和春天有個約會》成名後，我們其後合作《人間有情》才慢慢發展。」

潘燦良認為二人除了背景相似外，性格上也能互補不足，「我們開始是由於大家的背景相近，相處過後才發現大家的性格十分合拍，我比較柔弱、保守及穩重；而她則較為勇敢、開放，我們一凹一凸，互相配合對方。」

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