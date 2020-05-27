【想見你】柯佳嬿情路崎嶇愛得轟烈　曾歷離婚傷痛敢於再愛終覓幸福

▲ 20歲歷失婚藝人男友情傷割脈，柯佳嬿勇敢再愛終覓幸福。

台灣劇集《想見你》被喻為「燒腦神劇」，當中集合愛情、懸疑、推理及穿越元素，成為今年台灣收視最高劇集。三位男女主角亦憑劇集人氣急升，當中由17歲女高中生陳韻如，演至27歲輕淑女黃雨萱的女演員柯佳嬿，曾封金鐘視后，演技無容置疑，現實中的她敢愛敢恨，真實的愛情經歷也足夠拍一部劇集！

此推理愛情劇《想見你》雖然不少人透過收費頻道看過，不過在5月28日於免費台J2播出，相信將吸引更多人收看。

《想見你》故事由1998年橫跨20年至2019年，主角柯佳嬿、許光漢除了要從高中學生演至適婚年齡，更要一人分飾兩角；新晉演員施柏宇初出茅爐，演出深情青澀的高中生。

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▲ 飾演高中生陳韻如。（《想見你》劇照）

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柯佳嬿演技出眾

柯佳嬿在劇中要飾演內向欠缺自信的高中生陳韻如，以及活潑直來直往的黃雨萱，兩個角色又在不同的年份穿插。

她能夠把兩個角色的不同面貌呈現得非常清晰，令觀眾在跳躍不斷的故事時間線上仍保持分析力。

《想見你》的製作人曾提及，選擇柯佳嬿擔演此角，全因見她入行多年來，眼神仍然保持那種清澈，配合高中生陳韻如的角色，同時黃雨萱的自信自在，同樣亦是柯佳嬿的個性一部份。

▲ 以及27歲的「小資女」黃雨萱。（《想見你》劇照）

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柯佳嬿曾當幼稚園老師

現年35歲的柯佳嬿，在入行前曾經擔任幼稚園老師，在搭捷運期間被星探相中，邀請其拍攝周杰倫的MV《楓》繼而入行，多年來被指外形與桂綸鎂相像。

入行後，柯佳嬿主力參演影視作品，包括電影《艋舺》、《擺渡人》、《血觀音》，以及劇集《小資女孩向前衝》等，更憑劇集《必娶女人》獲封金鐘視后。

▲ 三位主角憑劇人氣急升。（《想見你》劇照）

柯佳嬿曾歷離婚之痛

感情生活方面，柯佳嬿於入行前、18歲的時候曾經與當時的男友結婚。

但婚姻僅維持2年，她曾透露當時因年紀小，對婚姻毫無概念，當日只是興起與男友聊天時講起便決定註冊結婚，後來又因性格不合而分手。

入行後，柯佳嬿在拍攝第一部電影作品《一年之初》時，與柯宇綸結緣，戀情維持了2年10個月，同樣因了解而分開。

▲ 素顏的柯佳嬿看起來確實與高中生無分別。（instagram圖片）

愛情烈女柯佳嬿

後來，她因劇集《比賽開始》戀上比她年輕5歲的演員王柏傑，相戀時柯佳嬿曾在節目《康熙來了》上揚言：「到世界未日都不會（分手）。」

可惜最後因為男方愛喝酒，女方曾多次提出分手，到最後王柏傑因不捨戀情曾割脈輕生。

▲ 夫婦經常分享對方的「醜照」。（instagram圖片）

而每次戀愛和分手，柯佳嬿都表現得落落大方，曾說：「談戀愛就是談戀愛，分開就好好分開。既然我們很好，被拍到就承認。分開了被問，我就會回說，『對，我們是分開了』。對我而言，我就是講出實際的狀況而已。」

直到後來，她又因參演電視劇，而與同劇男演員謝坤達傳出緋聞。

於2015年，柯佳嬿獲封金鐘視后時首次公開感謝男友。二人相戀5年後在2017年底宣布已註冊，並在翌年9月舉行婚禮。

▲ 二人於2018年舉行婚禮，廣邀圈中好友出席。（Facebook圖片）

經歷過一次失婚以及數次戀愛失敗，坤達之所以能夠與柯佳嬿步入禮堂，全因為二人都同樣追求平淡簡單的幸福。

柯佳嬿曾表示：「這段感情相處都很自然，不用處心積慮也不用費力想要做甚麼，很舒服自在。」

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