【超市大搜查】一文睇清紫菜3大好處　營養師推介低鈉低油即食紫菜

▲ 營養師拆解紫菜3大好處，推介較健康即食紫菜。

原味紫菜是衞生署公佈的「健康小食多選擇」名單中，推介的健康小食的其中一款，而市面有不同產地、不同口味的即食紫菜，它們加入不同油份、鹽及調味料等以增加味道，或經油炸而達到脆口的效果，令紫菜變成高鈉高脂小食，成為衞生署所指的「少選為佳的小食」。TOPick抽查了市面4款紫菜，訪問香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie），拆解紫菜3大好處，並推介較健康的即食紫菜。

豐富碘質促進新陳代謝

營養師Annie指出，紫菜含豐富碘質，碘質幫助維持甲狀腺功能，促進新陳代謝，幫助細胞修復，提升免疫力，是孩子腦部發育和成長不可缺少的營養素。假如小朋友缺乏碘質會導致大頸泡，影響孩子智力發展，亦可能導致發育不健全，增加殘疾及早死風險。而孕婦若缺乏碘質，更增加流產、早產的機會，而胎兒整體發展會受影響，尤其是腦部發展，因此碘質對孕婦及幼兒相當重要。

而碘質主要蘊藏於海洋動植物中，除海藻類外，Annie建議小朋友可選擇食用深海魚類和甲殼類海產如蠔、青口、帶子及蝦等，同樣含豐富碘質，「最重要是保持均衡飲食，一般已可攝取足夠碘質。」

Annie提醒吃紫菜要適可宜止，不要一邊看電視一次過進食一大包紫菜，過量吸收碘質會導致甲狀腺功能失衡，不建議每天進食紫菜。

紫菜有大量鐵質及纖維

此外，紫菜含有豐富的鐵質，鐵質是血液中的血色素和肌肉中的肌紅蛋白主要成分，血色素存在於運載氧分到身體各部位的紅血球主要成份，而肌紅蛋白能為肌肉提供即時氧份，對運動時肌肉的運作和新陳代謝有重要作用。如果缺乏鐵質，小朋友短期內會經常感到疲倦乏力，如長期缺乏鐵質，有機會引致缺鐵性貧血及免疫力下降。

另外，Annie指出，紫菜含有大量纖維，能有助穩定小朋友的血糖、產生益生元，亦能增加腸道益生菌的存活時間，有助腸道更加健康。



4款小朋友常吃紫菜營養資料

TOPick在超市找來4款小朋友常吃的紫菜，查看它們的營養資料︰

食物名稱 食用份量 鈉含量 油份 添加劑 Chun Myong韓國碎紫菜 4g 63mg 大豆油 X EDO岩海苔 4g 64mg 玉米油、芝麻油、蘇籽油 X 四洲紫菜（原味） 4g 69.3mg X 增味劑、葡萄糖、甜料酒 小老闆紫菜（原味） 4g 13.75mg 棕櫚油 增味劑、胡椒粉

*以上資料以每4克計；有關資料一切以有關產品為準

紫菜加入調味料變高鈉小食

根據食物安全中心的指引，4歲至6歲兒童的每天建議攝入鈉含量的上限是1,200毫克，而7歲至10歲兒童則是1,500毫克。Annie指出，

在沒有額外的添加鹽份、油份及調味料下，紫菜才是最健康。

當小朋友以為紫菜是輕小食，將已添加調味劑及油份的紫菜當成是日常的零食，或加入飯中，容易攝取過多熱量及鹽份。

營養師推介較健康即食紫菜

紫菜以淺嘗為佳，Annie表示紫菜原本含有鹽份，添加額外鹽份後容易導致鈉含量超標，建議最好食用原味或調味料較少的紫菜。

紫菜經過加工便會變得不健康，應有的營養成分會流失，建議每日最多一小包。

從搜查的紫菜樣本中，Annie較為推介EDO岩海苔，「相對的鹽份及脂肪較低，沒有任何增味劑及糖漿，雖然另一款韓國碎紫菜較EDO岩海苔健康，但沒有小包包裝，令小朋友難以計算食用分量，容易進食過多紫菜，導致鈉含量及脂肪超標。」

▲ 營養師推介這款較健康的即食紫菜。（梁節儀攝）

▲ Chun Myong韓國碎紫菜雖低油低鈉，惟其包裝沒有以細包裝，導致小朋友難以計算食用分量。（梁節儀攝）

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記者：梁節儀