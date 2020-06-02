【超市大搜查】高糖是肥胖高血壓元兇 能量飲品含糖量大比拼
為了醒腦提神，不少上班族或學生會選擇飲能量飲品，但市面上許多能量飲品都含有大量糖分，攝取過多糖可引致肥胖、蛀牙、代謝綜合症，更增加患心血管疾病的風險。TOPick找來「尚營坊」澳洲註冊營養師林漪菱（Elaine）拆解能量飲品的成分和飲用注意事項。
Elaine指出，能量飲品主要含刺激中樞神經的成分，如咖啡因，牛磺酸(Taurine)及維他命B雜等。為增加口味，大多添加了糖或其它甜味劑。
TOPick搜羅了16款市面常見的能量飲品，根據營養標籤所列，比拼各款產品的含糖量：
|產品名稱
|含量(毫升)
|每100毫升含糖量(克)
|總含糖量(克)
|甜味劑數量
|寶礦力水特電解質補充飲料
|500
|6.6
|33
|0
|水動樂水分及電解質補充飲品
|500
|4.2
|21
|1
|零系水動樂水分及電解質補充飲品
|500
|0
|0
|2
|葡萄適葡萄糖能量飲品-原味
|300
|10.1
|30.3
|0
|葡萄適葡萄糖能量飲品-橙味
|300
|13.8
|41.4
|0
|葡萄適Xtra能量飲品-夏日果味
|300
|13.9
|41.7
|0
|佳得樂運動飲料-檸檬味
|600
|6.1
|36.6
|0
|佳得樂運動飲料-橙味
|600
|6.1
|36.6
|0
|佳得樂運動飲料-藍莓味
|600
|6.1
|36.6
|0
|MONSTER ENERGY能量飲料
|355
|11.4
|40.5
|1
|MONSTER ENERGY ULTRA 能量飲料
|355
|0
|0
|3
|MONSTER ENERGY芒果狂歡碳酸能量飲料
|355
|10.8
|38.3
|1
|Red Bull能量飲品
|250
|11
|27.5
|0
|Red Bull無糖能量飲品
|250
|0
|0
|2
|CELSIUS攝氏健態飲品（蜜桃芒果綠茶味）
|325
|0
|0
|1
|Coca-Cola Energy能量飲品
|330
|7.4
|24.4
|0
高糖、低糖及無糖的定義
高糖 ：每100毫升超過7.5克糖
低糖 ：每100毫升不超過5克糖
無糖 ：每100毫升不超過0.5克糖
Elaine引述世界衛生組織建議指，成年人每日的「添加糖」攝取量應為每日熱量總攝取的10%或以下，近年更建議應減至5%。
以一個每日熱量攝取為2000卡路里的成年人為例，其每日糖分攝取應少於50克（即約10粒方糖），甚至是25克糖（約5粒方糖）。
在16款能量飲品中，有6款屬於「高糖」，以「葡萄適Xtra能量飲品-夏日果味」為例，每100毫升含13.9克糖，一枝（300毫升）有高達41.7克糖，相當於進食約8粒方糖。
低糖不一定健康
雖然部分產品屬於「低糖」或「無糖」，但有加入甜味劑。Elaine解釋，甜味劑是糖以外另一種增添食物甜味的添加劑 ，是人工化學物或天然植物提取物，比砂糖甜數十至數千倍，極小分量便可為食物帶來甜味。
不過，經食物安全中心批准添加的甜味劑，均通過聯合國糧食及農業組織所做的安全評估，市民只要不是過量食用，不會對人體有害。
但Elaine建議，對個別甜味劑敏感的人士應仔細查看成分表，例如患有遺傳苯丙酮酸尿症（PKU）的患者，身體因無法分解阿斯巴甜代糖 （Aspartame，E951）內的苯丙酮酸，而積聚於體內，從而影響健康，有可能對腦部造成損害。
她補充，人工甜味劑大多是低熱量、甚至零卡路里，但過量攝取會引致嗜甜習慣，反而再去尋找其他食物，從而攝取更多熱量，令體重增加。
【高糖陷阱】營養師拆解能量飲品成分 咖啡因攝取過多可致心律不正
【心血管阻塞】26歲男子日飲8至10罐能量飲品提神 心臟動脈阻塞需通波仔保命
TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx
訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
記者：沈佩珊