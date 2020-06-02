【超市大搜查】高糖是肥胖高血壓元兇　能量飲品含糖量大比拼

▲ 高糖是肥胖高血壓元兇，能量飲品含糖量大比拼。

為了醒腦提神，不少上班族或學生會選擇飲能量飲品，但市面上許多能量飲品都含有大量糖分，攝取過多糖可引致肥胖、蛀牙、代謝綜合症，更增加患心血管疾病的風險。TOPick找來「尚營坊」澳洲註冊營養師林漪菱（Elaine）拆解能量飲品的成分和飲用注意事項。

Elaine指出，能量飲品主要含刺激中樞神經的成分，如咖啡因，牛磺酸(Taurine)及維他命B雜等。為增加口味，大多添加了糖或其它甜味劑。

TOPick搜羅了16款市面常見的能量飲品，根據營養標籤所列，比拼各款產品的含糖量：

產品名稱 含量(毫升) 每100毫升含糖量(克) 總含糖量(克) 甜味劑數量 寶礦力水特電解質補充飲料 500 6.6 33 0 水動樂水分及電解質補充飲品 500 4.2 21 1 零系水動樂水分及電解質補充飲品 500 0 0 2 葡萄適葡萄糖能量飲品-原味 300 10.1 30.3 0 葡萄適葡萄糖能量飲品-橙味 300 13.8 41.4 0 葡萄適Xtra能量飲品-夏日果味 300 13.9 41.7 0 佳得樂運動飲料-檸檬味 600 6.1 36.6 0 佳得樂運動飲料-橙味 600 6.1 36.6 0 佳得樂運動飲料-藍莓味 600 6.1 36.6 0 MONSTER ENERGY能量飲料 355 11.4 40.5 1 MONSTER ENERGY ULTRA 能量飲料 355 0 0 3 MONSTER ENERGY芒果狂歡碳酸能量飲料 355 10.8 38.3 1 Red Bull能量飲品 250 11 27.5 0 Red Bull無糖能量飲品 250 0 0 2 CELSIUS攝氏健態飲品（蜜桃芒果綠茶味） 325 0 0 1 Coca-Cola Energy能量飲品 330 7.4 24.4 0

高糖、低糖及無糖的定義

高糖 ：每100毫升超過7.5克糖

低糖 ：每100毫升不超過5克糖

無糖 ：每100毫升不超過0.5克糖

Elaine引述世界衛生組織建議指，成年人每日的「添加糖」攝取量應為每日熱量總攝取的10%或以下，近年更建議應減至5%。

以一個每日熱量攝取為2000卡路里的成年人為例，其每日糖分攝取應少於50克（即約10粒方糖），甚至是25克糖（約5粒方糖）。

在16款能量飲品中，有6款屬於「高糖」，以「葡萄適Xtra能量飲品-夏日果味」為例，每100毫升含13.9克糖，一枝（300毫升）有高達41.7克糖，相當於進食約8粒方糖。

▲ 每支或每罐能量飲品大多含4-8粒方糖。（TOPick記者攝）

低糖不一定健康

雖然部分產品屬於「低糖」或「無糖」，但有加入甜味劑。Elaine解釋，甜味劑是糖以外另一種增添食物甜味的添加劑 ，是人工化學物或天然植物提取物，比砂糖甜數十至數千倍，極小分量便可為食物帶來甜味。

不過，經食物安全中心批准添加的甜味劑，均通過聯合國糧食及農業組織所做的安全評估，市民只要不是過量食用，不會對人體有害。

但Elaine建議，對個別甜味劑敏感的人士應仔細查看成分表，例如患有遺傳苯丙酮酸尿症（PKU）的患者，身體因無法分解阿斯巴甜代糖 （Aspartame，E951）內的苯丙酮酸，而積聚於體內，從而影響健康，有可能對腦部造成損害。

她補充，人工甜味劑大多是低熱量、甚至零卡路里，但過量攝取會引致嗜甜習慣，反而再去尋找其他食物，從而攝取更多熱量，令體重增加。

【高糖陷阱】營養師拆解能量飲品成分 咖啡因攝取過多可致心律不正

【心血管阻塞】26歲男子日飲8至10罐能量飲品提神 心臟動脈阻塞需通波仔保命

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：沈佩珊