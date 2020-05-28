【食物中毒】「洪家手作」三文治涉無牌經營　消委會籲市民立即停食

▲ （選擇月刊網上圖片）

食物安全中心跟進早前懷疑涉及「洪家手作」三文治的食物中毒事件，發現涉事三文治由香港一所無牌食物製造工場製造。中心呼籲巿民不要食用該款三文治，不論批次及口味，業界亦應立即停止使用或出售。消費者委員會（消委會）出版的選擇月刊今日亦於網上發出警示，籲市民立即停止食用有關工場三文治。

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懷疑涉及食物中毒事件為本地製造的「洪家手作」三文治，食安中心到涉事三文治供應商的食物製造工場跟進調查時，發現該食物製造廠涉嫌無牌經營，食環署已向有關處所負責人提出檢控。涉事的零售點位於荃灣，市民如購入有關產品，不論批次及口味，均應停止食用。業界如持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。

根據《食物業規例》（第132X章），任何人經營無牌食物製造工場，即屬違法，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及入獄六個月。

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責任編輯：郭家穎