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【食物中毒】再多14人進食港產洪瑞珍三文治後食物中毒　累計229人中招　12人糞便樣本檢出沙門氏菌

社會 20:26 2020/05/28

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港產洪瑞珍三文治涉及食物中毒個案再增加，衞生防護中心今日（28日）公布再有14人懷疑進食「洪家手作–洪瑞珍三文治」後，出現腸胃炎病徵，患者介乎8至49歲。他們來自7個新增群組，涉及4男10女，他們進食有關三文治約5至50小時後，先後出現腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等腸胃炎病徵，當中11人求醫後有1人需入院接受治療。

流行病學調查顯示，所有新增群組在食物環境衞生署開始調查和採取防控措施前，已購買有關三文治。

衞生防護中心自5月21日至今，第6次公布懷疑涉及「洪家手作–洪瑞珍三文治」的食物中毒個案，累計食物中毒群組已增至96個，合共229人「中招」，化驗結果顯示當中12名受影響人士的糞便樣本及一個剩餘食物樣本對D組沙門氏菌呈陽性反應。所有受影響人士目前情況穩定，中心調查仍繼續。

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責任編輯　李志強

環境衞生 三文治 食物中毒 腸胃炎

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