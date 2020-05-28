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敢膽對港區國安法投唯一反對票？　田北辰否認

政治 20:47 2020/05/28

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

田北辰否認投下唯一反對票。（資料圖片）

全國人大會議今日（28日）落幕，閉幕會上以2878票贊成、1票反對、6票棄權通過「港區國安法」。日前公開表明發對修改「港區國安法」的港區人大代表田北辰，被網上廣傳指是投下唯一反對票的人。不過，田北辰其後強烈否認，並指自己投了贊成票。

前日全國人大分組審議草案修改稿時，田北辰認為兩地政治環境不同，改動並不適切，做法並不可取。當表決結果出爐，網上就瘋傳田北辰投下反對票，更有網民戲言「永遠懷念」他。

不過，田北辰就否認投反對票，強調當時所投的贊成票，因為眼見爭議不大的國歌法，都在立法會內飽受拖延，香港要為國家安全自行立法，已經變得不可能，加上擔心疫後示威重臨，認為香港不能亂下去，所以是需要維護國安的法律。

對於當日反對修訂加入「活動」，他解釋是擔心活動被危害國家安全的人騎劫，但後來發現，參加宣揚港獨活動都有問題，所以是應該限制「活動」。

到底是誰人投下唯一的反對票？至今仍是一個謎。

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撰文 : 傅流螢

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