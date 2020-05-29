【痛風陷阱】男子患痛風逾十年　 腳趾關節炎引發痛風石腫如雞蛋

▲ 男子患痛風逾十年，腳趾關節炎引發痛風石腫如雞蛋。

痛風發作痛不欲生！台灣一名男子因患痛風逾十年，結果腳趾關節炎生痛風石腫如雞蛋，經求醫治療已切除。其恐怖痛風石相片曝光後引起大批網民熱議。

一名女網民昨（28日）在facebook群組爆廢公社「爆廢公社」圖文並茂發帖，稱

剛剛神隊友去照X光，放射科的醫生驚訝的問他這神人，這被甚麼咬到啊？

從其上傳的圖片可見，病患的右腳趾處竟然有腫如雞蛋，皮膚甚至被撐得相當緊繃。

帖文一出引起網民熱議，大批網民紛紛稱很恐怖，「光看照片腳就痛了，好可怕」、「蜂窩性組織炎嗎？」、「好噁心，感覺隨時會爆開」、「好想刺爆它」、「到底是甚麼東西？」、「好想看醫生怎麼處理，感覺很療癒」；有網民稱此為痛風石；有網民質疑患者如何穿鞋。

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樓主留言稱，這是痛風引起的痛風石，已患痛風10多年，只是這兩天病況嚴重「發炎又長大2厘米還爆了」，目前經醫師診治後已成功切除，並返家休養。

本港皮膚科專科醫生胡惠福接受TOPick訪問時直言，此為痛風石，尿酸鈉鹽的結晶，與長期患痛風症的患者有關，當高尿酸情況持續愈久，就會出現痛風石。

他又稱，痛風石多出現在關節、軟骨、內臟等器官，會影響到關節紅腫、發炎、甚至內臟器官受損，若皮膚受損，會增加細菌感染風險，建議及早醫治，並建議痛風患者在飲食上，切勿吃太多嘌呤食物，如海鮮、内臟、火鍋、老火湯、飲酒等。

痛風的成因是尿酸沉積，導致關節發炎，而血液內的尿酸除了體內產生外，還可來自食物，因此在飲食方面下功夫，都可有效降低發病的機會。想了解可誘發痛風的高危食物，詳情：【下一頁】

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記者：黃存新