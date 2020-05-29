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【親子食譜】每朝6時前起床為3子煮飯　張栢芝分享3個簡易兒童食譜【附營養師點評】

兒童健康 19:07 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

張栢芝經常為3個兒子鑽研飲食，最近她分享了3個簡易兒童食譜。

剛踏入40歲的3孩靚媽張栢芝，原來是一名廚藝高手，最近經常在IG拍片分享一系列簡易小朋友食譜，包括煲湯、炒飯、小吃等。她透露3名兒子的口味各有不同，Lucas和Quintus開始踏入青春期，口味似受荷爾蒙影響經常轉變，她需不斷研究新菜式迎合兒子。

栢芝表示，在疫情下她沒有愈食愈肥不特止，每日在家照顧3子反而變瘦了。而且復課在即，有不少媽媽向她請教簡易早午餐食譜及湯譜，故她特別拍片示範了3款兒子最喜歡，又有營養的菜式。

張栢芝近日常拍片分享下廚心得。（影片截圖︰張栢芝IG）

1. 石九公魚番茄薯仔洋蔥蘿蔔湯

栢芝稱，小朋友本身愛飲番茄薯仔洋蔥蘿蔔湯，一天她去到街市時，想起可加入要石九公魚去煲，強調對小朋友好有益。不過，由於石九公魚多骨刺，必須先去骨，將魚煎香後再放入魚袋，以免還有魚骨弄傷孩子。

她特別提到，將石九公魚先煎香，煲出來的湯，色、味會比較突出。

將煎好的石九公魚放入魚袋中。（影片截圖︰張栢芝IG）

材料︰

番茄
薯仔
洋蔥
蘿蔔
石九公魚

加入番茄、薯仔、洋蔥及蘿蔔，再放入石九公魚煲成湯。（影片截圖︰張栢芝IG）

做法︰

1. 將石九公魚去刺去骨。
2. 煎香石九公魚，小心煎燶。
3. 將煎好的魚放入魚袋。
4. 放入魚袋、番茄、薯仔、洋蔥、蘿蔔加水煲成湯。

營養師點評︰魚多骨宜用堅果取代

TOPick請來美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）點評，她指此湯含澱粉質、茄紅素、胡蘿蔔素、鉀質及豐富蛋白質和奧米加3脂肪酸（Omega 3），但此湯中的石九公魚骨多，小朋友吃不到魚肉，未能盡吸箇中的Omega 3及蛋白質，「淨飲湯只吸收到3成營養，7成在於湯渣中。」

Sharon建議，可以堅果及豆類取代魚類，如合桃、腰果、紅腰豆及扁豆等，同樣含豐富蛋白質及亞麻油酸，可轉化成有助孩子腦部發展的脂肪酸。

張栢芝另外2個兒童食譜及營養師點評，詳見【下一頁】

 

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記者︰林綺玲

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