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【基層悲歌】霓虹燈下的無家露宿者　醫護義工不怕骯髒為伯伯清走嚴重灰甲

健康 11:59 2020/05/31

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熱門 BNO 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

民間組織「民間防疫小隊」近日分享，早前在社工協助下，為一名伯伯清走積聚得非常厚的灰甲。

生活在香港這個繁榮城市下，仍有為數不少的基層弱勢社群需要被關注。民間組織「民間防疫小隊」近日分享，早前在社工協助下，為一名伯伯清走積聚得非常厚的灰甲，並承諾會，幫助伯伯重拾健康。

「民間防疫小隊」最近在Facebook分享，一位無家伯伯經常向社工反映，腳會變紅發腫，但因一直怕麻煩，所以沒有去看醫生。而近日在社工耐心遊說下，終於令伯伯脫下穿著許久的襪子，並由組織中的足病診療師主動幫他剪走積聚得非常厚的灰甲，再用消毒藥水為伯伯清洗乾淨患處。

社工會持續每個禮拜跟進伯伯的情形，為伯伯塗上灰甲藥水。組織指，足部健康是無家者其中一個被忽略的問題。許多時候他們都會嫌麻煩，有腳患也只以襪子遮蓋住。但長遠來說，不單止會影響步行，更會增加嚴重細菌感染，甚至入血的機會：

我哋小隊會繼續關注基層醫療，喺工餘時間為更多嘅香港人出一分力。

【女版明哥】從大學開始堅持每周探訪　80後女生繼承明哥精神與無家者結伴共行

「民間防疫小隊」是由港大在學醫科生、畢業生兼前線醫護組成。眼見較早前本港許多有需要的人都買不到口罩，於是決定自發組織民間防疫小隊，為有需要的人士四出採購口罩。

「民間防疫小隊」亦會探訪無家者，其中義工Karen是港大醫科生，早前接受TOPick訪問時表示，發現無家者大多認為因沒社交接觸，就不用帶口罩，但忽略了街上或有大量病毒、飛沫存在，相當危險。詳見【下一頁】

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責任編輯：李迦善

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