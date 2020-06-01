台灣洪瑞珍入稟指港產洪瑞珍侵權　高院頒臨時禁令禁用商標

▲ （經濟日報資料圖片）

早前引致多宗食物中毒個案的港產「洪家手作洪瑞珍三明治」，早前遭台灣洪瑞珍公司發聲明與台灣洪瑞珍無關，並質疑屬仿冒洪瑞珍品牌。早於今年1月台灣洪瑞珍經營者已入稟高等法院指控侵權，案件今(1日)提訊。台灣一方申請臨時禁制令獲批，法官頒令禁制製作及售賣「洪家手作洪瑞珍三明治」的廠商及店舖侵於案件開審前，使用「洪瑞珍」商標。

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原告洪峻聲及洪勝鏘；答辯人為鈺滿堂實業有限公司及張乙家經營的水晶屋。原告早於今年1月底入稟高等法院，指控答辯人涉侵權，要求法庭頒令聲明原告擁有洪瑞珍商標，而答辯人涉侵權使用原告人擁有的「洪瑞珍」商標經營業務，以及於網上平台以「洪家洪瑞珍三明治」作為帳戶名稱等，要求法庭頒下禁制令，以及要求答辯人作出賠償。

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案件今於高院提訊，首答辯人由律師代表應訊，次答辯人則缺席聆訊。原告要求法庭頒下臨時禁制令，禁止使用「洪瑞珍」中英文或類似名稱，當中不包括「洪家手作」4字，首答辯人同意有關申請。

至於次答辯人方面，法官表示基於近日出現食物中毒事件，恐怕事件會影響原告商譽，遂亦頒下同樣命令，直至案件審結止。

資料顯示，衞生防護中心自5月21日始，多次公布懷疑涉及「洪家手作洪瑞珍三明治」的食物中毒個案，合共229人「中招」。 台灣「洪瑞珍」公司曾澄清「洪家手作」與洪瑞珍完全無關，在台灣及香港地區以「洪家手作洪瑞珍三明治」，或「洪家手作洪瑞珍二代店」為名開設的店舖，屬仿冒洪瑞珍品牌。

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記者：林育慧