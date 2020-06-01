【學中文】中文常用詞趣味典故網站及叢書推介　認識「拍馬屁」及「劉海」由來

▲ 中國語文背後有很多趣味典故，家庭教導小朋友時不妨從故事入手。

因為要幫手籌辦語文活動，最近開始重溫中國語文，想着如何把這些知識教導小朋友最適合。搜集資料期間發現一個名為「熊貓博視」的fb專頁，用生動的圖畫作引子，介紹一些日常用語背後的故事。其中一則給我留下頗深刻印象，內容是關於「拍馬屁」的由來︰

不說不知，拍馬屁一詞乃源自古時蒙古人的三個習慣︰其一是蒙古人跟朋友打招呼時習慣拍對方的馬匹屁股，以表尊敬；其次是拍馬屁有助安撫難馴服的野馬；其三是由於蒙古人愛馬，因此遇到臀腿結實的千里馬，就禁不住拍拍其屁股稱讚。只是後來一些人為巴結權貴，碰到甚麼馬都胡亂稱讚，拍馬屁一詞才變得這麼負面。

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中華文化系列圖書推介

事實上，中國語文背後有不少這樣的趣味典故，以故事入手，不單容易理解消化，印象亦深刻。於是我開始着手發掘類似的題材，後來找到中華書局出版的《中華文化十萬個為甚麼》系列圖書，覺得相當實用，推介給各位有意加強孩子語文能力的家長。

這套書的優點是用相對短的篇幅（大約一至兩頁）介紹詞語典故，例如為甚麼我們把前額的頭髮喊作「劉海」？代表自己的「我」字原來是一種兵器……即使信手拈來的生活素材，都變得妙趣橫生。我把這些故事都記在心上，有時跟孩子打開話題，豐富眼界，就靠這些小法寶。

原文刊於《晴報》專欄「B經之路」，原題為「學語文的小法寶」。

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