【媽媽辛酸】新手媽媽產後每3小時擠母乳脹奶塞奶　憂乳腺炎疼痛崩潰大哭決定退奶

▲ 台灣有新手媽媽因脹奶跟塞奶致胸部疼痛，丈夫支持太太打退奶針。

「女人真的很辛苦，當媽媽後更辛苦！」台灣YouTuber「上發條俱樂部」今年初成為新手爸爸，他一直陪伴妻子林太太，眼見太太產後餵母乳痛到「懷疑人生」，脹奶跟塞奶致胸部非常疼痛，在旁卻不能幫上忙，很心痛。他支持太太打退奶針不餵母乳的決定，並拍片記錄，令一眾媽媽有共鳴。

YouTube頻道「上發條俱樂部」過往主要紀錄玩樂事，包括介紹扭蛋玩具，另家中哥基犬更是寵物界KOL，開設另一YouTube頻道「連環泡有芒果影片專區 」。有關YouTuber林先生誕下兒子Happy後，加入了很多育兒影片，於2月10日，上載了「生產日記＃9之退奶與哭泣」，記錄產後太太2月2日在月子中心擠母乳的痛苦經歷。

太太餵母乳脹奶塞奶

暖心丈夫有感而發表示女人真的很辛苦，尤其當媽媽後更辛苦。妻子產後每3小時持續的擠乳，除了身體的疲累，脹奶跟塞奶的痛苦更是難熬。他認為生小孩明明是一件很快樂的事，何必為了所謂的「喝母乳很好喔」、「擠一擠而已，痛一下就過去了，沒甚麼啦」等話而讓太太痛苦。他決定考慮妻子的實際情況，不堅持她餵哺母乳。

或許幾乎所有的婦產科都提倡母乳、親餵……但我還是覺得，身心靈都快樂，才是人生的目的……我們覺得再這樣下去，林太太只會得憂鬱症……

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感委屈崩潰大哭

他心痛妻子生完小孩後還不能好好放鬆，還得為了擠乳的痛苦而苦撐著。在影片中，見產後林太太在月子中心坐月休養，辛苦擠了40、50ml的母乳。而她一直跟中心的護士表示胸部因脹奶及塞奶疼痛，而這樣持續下去有機會患「乳腺炎」，她痛到崩潰哭起來。

林太太在丈夫支持下，決定打退奶針時，一直怕打針的她哭起來，邊抽泣邊說︰「打針不痛，胸部很痛，因為感到委屈才哭。」

▲ 林太太擠母乳胸部疼痛得崩潰大哭，叫人心痛。（影片截圖）

丈夫安慰妻子，表示兒子Happy已經有喝過初乳，也有很多配方奶可以喝，餓不死。他明白餵母乳的好處及富營養，可是認為每人的決定不一，不用被外在壓力受牽制，以上是他倆夫婦的決定。他直言︰「老話一句：要有快樂的老婆，才會有快樂的生活、快樂的人生。

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媽媽網民有共鳴

有關影片獲得許多網民媽媽共鳴，不少人表示看到影片中在哭的林太太也跟著一起哭，留言包括分享經歷︰「擠奶比生產更痛」及「我是乳腺異常，奶量大到1小時就要擠一次，不擠就石頭奶，無法睡、邊擠邊哭邊昏睡，最後還是發燒和乳腺炎」。

另有網民支持林先生及太太的決定，表示自己和孩子都是喝配方奶長大，現在很健壯，並認為媽媽不要被餵母乳的想法綁住，各人情況不一。

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責任編輯︰王明芳