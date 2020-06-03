【冷氣病】21歲女生長時間開冷氣吹風扇致面癱　中醫：冷風可致面神經麻痺【附預防貼士】

▲ 內地一名21歲女生因為長時間開冷氣、吹風扇，導致面癱眼歪嘴斜。

夏天長時間開冷氣、吹風扇可致面癱！浙江一名21歲女子在辦公室感到不夠涼快，同時開著冷氣和風扇，不料對導致面癱，眼歪嘴斜，甚至無法咀嚼，令她不敢照鏡。本港有中醫指出，長時間吹冷氣可致面神經缺血缺氧，因而麻痺。

綜合內地媒體報道，內地復工，21歲女子小陸因要趕工，連日加班，加上氣溫飆升至30°C，令她心情更為煩躁。她嫌辦公室的冷氣不夠涼快，於是開著小風扇，放在自己桌上吹風，導致面癱。

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小陸發現自己眼歪嘴斜，左眼無法閉合，飲水時會漏水，並無法咀嚼，往杭州市紅十字會醫院針灸科接受治療。她不敢照鏡，並認為自己的「鬼樣」會嚇倒別人，悔不當初，不敢再於冷氣房吹風扇。

長時間開冷氣吹風扇可致面癱

註冊中醫師謝和早前接受TOPick訪問時指出，若冷氣開得太強，以致人體的產熱與散熱失衡，散熱比產熱快的話，則有機會出現「冷氣病」。長時間吹冷氣，可導致名為「貝爾氏面神經麻痹」的臉部癱瘓出現。

耳朵附近的顳骨，有稱為「面神經管」的骨性管道，莖乳突孔是它的外孔，面神經線就是由此經過。毛細血管為面神經線供血供氧，當遭受低溫和持續刺激，有機會導致毛細血管急劇收縮和痙攣，導致面神經缺血缺氧，並出現麻痺情況。

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最明顯的表徵為：

癱瘓的半邊臉（患側）扯向一邊（健側）

臉部呈不對稱的狀態

患側的眼睛難以閉合，半邊口和鼻牽引去另一邊

吞嚥和進食能力不佳

難以控制臉部

雙頰、眼和嘴角出現不由自主的抽搐和跳動

味覺有可能消失

3大預防貼士：

頭、頸、肩背、膝蓋等位置要保暖，特別是體質虛寒的人士。

進入有冷氣的空間前，先在門外站一會，調節體溫後才進冷氣房。

吹冷氣前，先用毛巾擦乾身上的汗珠，以免進入冷氣房時，急劇變冷的汗珠對身體造成刺激。

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責任編輯：羅嘉欣