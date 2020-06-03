【新冠肺炎】竹篙灣檢疫單位下月起相繼落成　陳帆：會盡快停用駿洋邨作檢疫

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未緩，近日再現本地群組感染，運房局數據指，過去一個月平均每日仍需用逾200個檢疫單位，至上周四(28日)上午9時，正使用的檢疫中心單位為257個，涉及574人；又料竹篙灣預留土地建檢疫單位，最快可於下月至9月分階段落成，屆時如本地未再出現源頭不明社區爆發，將盡快停用駿洋邨作檢疫中心，予準租戶可入伙。

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今年初疫情爆發至今，港府先後於麥理浩夫人度假村、北潭涌度假營、鯉魚門公園及度假村、翠雅山房、八鄉少訊中心及駿洋邨設立檢疫中心，當中麥理浩夫人度假村及北潭涌度假營3月初起，已不再接收密切接觸者。

自今年初至今已有逾6000人曾入住檢疫中心，當中114人於檢疫期間確診。據當局數字，過去一個月平均每天仍需用上超過200個單位，截至上周四(28日)早上九時，正在使用的檢疫中心單位為257個，涉及574人。

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運房局局長陳帆書面回覆立法會議員尹兆堅提問指，於房委會「預配計劃」下，有約4700戶、涉11400名公屋申請者獲預配駿洋邨及暉明邨單位，惟當中有約920戶申請其他屋邨單位，另有3450準租戶選擇等候入住暉明邨及駿洋邨，而不申請入住中轉房屋，有330戶選擇等候期間同時申請屯門寶田中轉房屋，逾半已獲分配暫時入住。

陳帆稱，竹篙灣的政府土地及另一幅預留作日後旅遊發展用地用作加建檢疫單位，預計可於今年7月至9月分階段落成，提供額外約1 500個單位；屆時若疫情保持穩定，本地又沒有出現來源不明的社區爆發，政府會盡快停止使用駿洋邨作檢疫中心、徹底消毒及完成相關維修工作，讓準租戶可以盡快入伙。

當局將透過「防疫抗疫基金」，向暉明邨或駿洋邨預配的合資格公屋申請者，每戶發放一次過6000元特惠津貼金，以支援因延遲入伙所引致的問題及不便，盼可以稍為紓解燃眉之急，特惠津貼金的支票亦已全部寄出予受影響的準租戶。

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責任編輯：陳正怡