【醫生爸媽】難忘當內科「小薯醫生」抗沙士　陳厚毅被濕疹婆婆一句話感動轉做皮膚科

▲ 皮膚科專科醫生陳厚毅曾是瑪麗醫院內科醫生，17年前曾在沙士疫症中上前線支援，至今仍沒齒難忘。

新冠肺炎疫情籠罩香港半年，仍未看到完結的一天，醫護界仍緊守崗位。在抗疫後排的皮膚科專科醫生陳厚毅，近月接獲很多因長期戴口罩而出現皮膚問題的患者，而內心亦難忘17年前在瑪麗醫院對抗「沙士」（SARS）的日子。

2000年，初出茅廬的「小薯醫生」陳厚毅，在港大醫科畢業後，便去到瑪麗醫院擔任內科醫生。3年後即遇上世紀疫症「沙士」來襲，年資尚淺的陳厚毅亦要上前線協助照顧沙士病人，決策及治療上則由顧問醫生負責。由於對「沙士」毫無認知，「小薯醫生」坦言，當時每日返工都好驚。

香港之前沒有傳染病經驗，不知道沙士的殺傷力有幾大，又不知道能否醫得好，連應否升級戴N95或維持戴外科口罩，我們也不清楚。

▲ 陳厚毅由2003年沙士時一名「小薯醫生」，成為現今的皮膚科專科醫生。（陳靜儀攝）

家人支持︰要死一齊死

當時醫院初期缺乏防疫裝備，醫護為安全起見，專程到不同地方購買一些特別衫褲，專為照顧病人用，不會帶回家。

陳醫生每日懷著戰戰競競的心情上班，下班又擔心會傳染沙士病毒給家人，他曾向家人提出，不如搬出去租地方暫住，但建議遭家人拒絕，並揚言「要死一齊死」，令陳醫生非常感動。

為免帶病毒回家，陳醫生笑言，當年每日在醫院「沖涼都沖到傻」，回家又洗刷一番，真的好緊張。

大家雖然好擔心疫症，但醫護界十分團結，上下一心，目標一致，沒有人理會是否OT，只想盡快戰勝疫症。

▲ 陳厚毅醫生自港大畢業後，加入瑪麗醫院成為內科醫生。（陳偉能攝）

「醫生仔」對社會作出貢獻

沙士疫症最終導致299人死亡，醫護界亦痛失多名抗疫英雄。陳醫生內心雖感到沉痛，但同時又見到很多確診病人有進展，成為醫護界抗疫的推動力，並提醒他們不忘初心。

見到病人康復就是我們最大的鼓舞，像我這些微不足道的醫生仔，原來都能對社會作出貢獻，好有滿足感。作為一名醫生，好開心見證了歷史的一刻。

▲ 陳厚毅醫生在沙士後已不再是「小薯醫生」，更一躍成為3女之父。 （受訪者提供相片）

被濕疹婆婆打動 轉做皮膚科

沙士過後，陳厚毅有感自己難以面對生離死別，太易投放感情，自從他為一名年邁病人過身痛哭後，反思自己不太適合繼續留在內科，繼而轉職至衞生署執業近10年。

喜歡與病人溝通的他，一次被一名腳患濕疹的婆婆感動，成為他轉科的轉捩點。他只是多花了時間向婆婆望聞問切，婆婆就在他面前淚流道謝︰

之前從沒有醫生仔細看過我隻腳……

雖然皮膚病沒有生命危險，但有醫學研究發現，皮膚病人承受的不快樂、抑鬱和焦慮，比一個癌症病人更嚴重。此激發了陳厚毅轉為私人執業，成為皮膚科專科醫生至今。

▲ 在停課不停學期間，陳厚毅醫生常陪女兒砌Lego、玩角色扮演。（受訪者提供相片）

世紀疫症再臨 已是3女之父

今年再有世紀疫症來襲，一場新冠肺炎造成全球大流行，現雖有緩和跡象，但仍未看到戰勝的一天。現年43歲的陳厚毅，身份已換成皮膚科專科醫生，更成為3女之父，時刻身教女兒如何抗疫。

陳醫生的女兒分別9歲、7歲和3歲，大女和二女正就讀名牌小學的小四和小二，自理能力及自學能力高，在抗疫停課期間，不必他太操心；惟3歲孻女不明白防護意識，單是教她戴口罩已遇上極大困難。

細女起初好抗拒戴口罩，覺得箍住不舒服，不明白為何要戴，經常摸口罩令我們好擔心。幸好她見個兩個姐姐和父母都戴，她才慢慢接受。

▲ 陳厚毅醫生被一名腳患濕疹的婆婆感動，推動他作轉科的決定。（陳靜儀攝）

復課在即 教女緊記正確使用搓手液

兩名女兒即將分別於6月8日及15日復課，陳醫生已不時提醒她們必須長期戴口罩，並已準備了口罩盒讓她們吃午飯時暫存口罩，還準備了卡通圖案搓手液及濕紙巾帶返學，他特別叮囑女兒，如何正確使用酒精搓手液。

用酒精搓手液時，雙手亦一定要搓至乾透，最怕她們捽眼摸口鼻。用搓手液的份量亦要留意，唧太多會浪費，太少又無效果，我要看著她們搓乾雙手才放心。

陳醫生笑言，女兒已近半年沒有上學，對於復課既緊張又期待，特別掛念同學仔、老師和課室學習的感覺，始終與Zoom的視像課不同。現時學校仍有Zoom課堂，但已要求學生穿好校服才上網課，希望學生快一點重拾返學感覺。

有關戴口罩的皮膚問題及處理方法，請留意下集專訪。

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記者︰林綺玲