【減肥大作戰】飯糰叮熱進食更易致肥　日本專家解構高升糖食物陷阱

▲ 飯糰叮熱進食更易致肥，日本專家解構高升糖食物陷阱。

減肥人士注意！不少忙碌的上班族會選擇以飯糰作為早餐或午餐，方便之餘又飽肚。部分人會將飯糰放進微波爐叮熱再進食，但有日本專家指出，原來飯糰經過加熱後更容易致肥，建議直接食用。

日本TBS電視台《この差って何ですか》近日請來巣鴨綜合治療院院長沢田大作，拆解飯糰加熱易致肥的原因。他指出，大米屬於高升糖食物，含有澱粉質，當身體吸收時，血糖會在短時間內上升，身體會分泌大量胰島素，以分解血糖。但當多餘的血糖未能被分解，就會轉化為脂肪，在體內積聚。

他表示，當白飯的溫度愈高，澱粉質就愈容易被人體吸收，令血液中的糖分增加，從而增加致肥風險。因此飯糰直接食用會較為健康。同理，較熱的白飯比起冷飯亦容易致肥。

▲ 白飯加熱後易被身體吸收，增加血液中的糖份。（節目截圖）

甚麼是升糖指數（GI）？

想減肥，除了控制食量，也要懂得選擇食物，除了脂肪、纖維量之外，「升糖指數（GI）」亦是一個指標。

註冊營養師李淑玶接受TOPick訪問時曾表示，GI即是Glycemic Index（升糖指數），是用來量度各類含碳水化合物（醣質）的食物，在進食後對血糖影響程度的數值，從而表示食物對血糖的影響。

碳水化合物在消化道分解，最終成為葡萄糖進入血液，不同食物所引致的血糖上升速度都不同。高GI的食物比較容易消化而轉化成葡萄糖，所以容易出現高血糖。

依GI值選擇食物有助減肥？

如想幫助減肥，在每日分配的碳水化合物食物以低GI食物為主，五穀類，如糙米、黑米、粉絲、意粉等，代替高GI的白飯、小麥麵條。因低GI食物有助穩定血糖，給予飽足感、延遲饑餓感，從而幫助控制體重。

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責任編輯：羅嘉欣