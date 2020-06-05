【Netflix劇集】《誰是被害者》監製揭林心如角色秘密　取材台灣駭人命案反映社會黑暗

Netflix華語劇《誰是被害者》自上架以來口碑不絕，曾在台灣及香港收視排行榜登上冠軍。此齣以人物故事為重點、談生論死的刑偵推理劇，如何由小說改編成劇集？兩位製作人曾瀚賢和湯昇榮，由題材、選角談到製作，他們還透露希望推出《誰是被害者》第2季或電影版。

▲ 張孝全飾演的方毅任是劇集原創角色，透過死後鑑識把真相拼湊出來，為一班生前無申訴機會的人發聲。（Netflix提供）

《誰是被害者》是台灣瀚草影視出品，該公司創辦人曾瀚賢和總經理湯昇榮是此劇監製，也是去年橫掃6項金鐘獎劇集《我們與惡的距離》的幕後推手。

雖然面世時間相距1年，但湯昇榮說兩劇基本上同時起步。「在《我》已完成得差不多了，我們才進入《誰》的製作。這讓我在製作《誰》時不斷去思考：『觀眾對《我》心中不斷迴盪的是甚麼？』」他認為「真實情感的碰撞」很重要，這無論在刑偵劇抑或台劇均很少有。

駭人命案取材台灣案件

《誰》改編自小說《第四名被害者》，但曾瀚賢指出劇情上兩者有很大差別，基本上所有角色都是原創，只保留了原著小說中任職記者的主角「徐海茵」這個名字。「在改編過程中，媒體亂象這部分在《我》已有很好的展現，於是在《誰》中，我們就把媒體這個面向減少，轉而創造新角色鑑識警察方毅任，以他為軸心搭建故事。」

▲ 為了表達每個人都是被害者，劇中就連徐海茵這個嗜血記者都有其軟肋，讓許瑋甯呈現角色脆弱的層面。（Netflix提供）

曾瀚賢指出︰「我們想透過劇本表達一種對社會的關懷，也希望這些底層的聲音可以表達出來，而不用透過『遺願』這麼激烈的方式表達，『脆弱』就是我們的核心主題。」但為免顯得太沉重，就採用懸疑推理類型，讓觀眾自然地進入刑偵辦案的邏輯推演。

曾瀚賢又說，劇中駭人命案被害者的設計上，都是取材自台灣真實案例。「這些社會新聞畢竟是新聞，無法很全面，我們也希望透過戲劇力量，把一些面向勾勒更清晰。」

▲ 《誰是被害者》駭人命案被害者的設計上，都是取材自台灣真實案例。（Netflix提供）

相信觀眾都看得出《誰》製作上的仔細，湯昇榮說籌備時曾找來心理醫生、社會版記者等作顧問，而劇中那些駭人命案屍體，有部分也參考了台灣真實案件，比對案件的照片後，特技化粧人員均花了很多心力去處理。

此劇既改編小說，又取材自台灣真實案件，人物和故事精密緊扣，編劇花了約1年半才完成劇本。

對於張孝全劇中飾演患有亞斯柏格症的鑑證官，曾瀚賢補充說，一開始已思考如何令主角有非常特別的人設。「直至我們看到一位退休鑑識警察所寫的回憶錄，提到『一堆人生前都不被大家知道，在死後鑑證才用各種方法找出他們是誰』，這句話正符合我們的核心主題。」

林心如說廣東話有因

此劇末段有女星林心如的特別演出，她不但素顏出現，飾演在安老院打工的李雅均，還是劇中一系列的遺願命案最關鍵人物，跟過往的甜美玉女形象大逆轉。

對於林心如的選角決定，曾瀚賢解釋︰「我們跟林心如認識很久，但過去找不到機緣合作，這次正好有一個大魔王的角色，我們認為需要一個無論在演技、知名度都有足夠分量的演員。最後我們一致想到林心如，認為她是不可多得的好人選，我們反而擔心她會不會覺得這個角色不夠滿足她飆戲。後來跟她幾次的深聊，她也很開心能夠演出，也做了很多功課為角色帶來新的深度。」

不少香港觀眾都好奇林心如角色本來一直說國語，為何在名為《傘》的一集有一段廣東話自白。湯昇榮如此回答︰「基於台灣有非常多外籍移工（即外勞）、外籍配偶，編劇就想安排一個外籍移工的角色。我過去拍紀錄片時，有拍過來自印尼的人，他們可以講很多語言，包括廣東話、客家話、福建話等。」

▲ 監製曾瀚賢認為《誰是被害者》是一個好IP，他希望能像西班牙劇集《紙房子》般被全球觀眾喜愛。（被訪者提供）

繼續尋找被害者故事

湯昇榮續指︰「一開始，我希望這個角色講客家話，因為我是客家人，但心如覺得講廣東話比較能自然演出，於是我們就嘗試用廣東話來處理這個角色。其實台灣真的有很多會說廣東話、也會說其他語言的人。」

兩位監製均對《誰》能成為首部在Netflix平台引起莫大迴響（在台灣平台蟬聯16天冠軍）的華語劇，而大感興奮，希望藉這個機會讓華語劇被世界看到。

▲ 監製湯昇榮指Netflix這種新時代媒體，把全集數放上去的操作模式，對製作人來說是一個好的學習。（被訪者提供）

湯昇榮稱︰「全球的影視作品在此（Netflix）較量，很容易就能比出高下。」

曾瀚賢更期望把《誰》發展成一個好的IP（知識產權）：「它就是屬於一個一直在找被害者的故事，我們也希望這個IP能像《紙房子》般受全球觀眾喜愛。」

記者：胡慧雯