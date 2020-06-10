【追夢社工】白蝕80後男生會考7分讀酒店課程　畢業後花6年報讀社工創社企服務孩子

▲ 有白蝕症的80後黎俊業（Paul）當年會考7分，無悔輾轉花10多年時間成為註冊社工。

追夢永遠不會遲！從80後註冊社工黎俊業（Paul）的經歷，會感悟到即使讀書人生兜兜轉轉，只要堅持努力就可擁抱夢想。他從不感皮膚白蝕問題耽誤人生，無悔花10年時間才報讀社工，找到終生的理想事業。

Paul是註冊社工兼社會企業「再生玩具店」創辦人，他創立的「玩具店」以回收改造令二手玩具重生，跟社區小朋友互動。他如今能做自己喜歡的工作，一路不是那麼容易的走過。

我細個很少聽過社工此行業，不知道原來有這樣好的工作。會考成績7分、英文又不合格，讀了其他科，那時我比較鍾意煮嘢食，讀了IVE的酒店業，計劃投身飲食界。

▲ Paul認為人有夢想是很重要，這才是生活。（陳永康攝 ）

投身飲食業轉做社工

Paul先讀了1年IVE（香港專業教育學院）基礎課程文憑，之後再讀3年高級文憑，畢業後在一間高級意大利餐廳任職侍應，工作約1年，發現飲食界不適合他，有感自己剛入行，希望跳回出來嘗試找適合自己的行業。

機緣巧合到香港青少年服務處工作，那時Paul開始接觸小朋友，發現喜歡從事接觸兒童的工作。他目標明確地說︰

我好希望呢一世人可以做對小朋友的工作。

多年來邊工作邊報考社工課程

沒有空談，Paul為將來鋪路，發現成為社工可助長遠發展，決定考取社工牌。成為註冊社工不易，他輾轉經歷6、7年，期間每年都報讀社工，可是均失望而回。直至大約5年前，才有大專院校錄取他，讀了2年終成為社工。

每年都不收，過了2、3年灰心的，決心儲多些經驗，在社區中心、兒童院舍服務工作，終於面試考官可能覺得Mature Student（不需學歷的成年學生）夠資格，隔了6年，於2014年終於收我。

▲ Paul有意成為社工，多年來堅持報讀大專院校課程，畢業成為註冊社工。（圖片︰受訪者提供）

喜歡有關孩子的工作

自小在屋邨成長的Paul，是次訪問地點亦刻意選擇成長地沙田的新田圍邨。他自言不求大富大貴，能從事喜歡的工作，夠生活養妻就足夠。畢業後開設社企「再生玩具店」，推廣二手玩具不一定是給基層孩子玩。

孩子的可愛純真讓Paul全程投入工作，小朋友甚至見Paul的皮膚白色一撻撻如掉油漆甩色的斑駁，不害怕而直問︰「哥哥，點解你一點一點？會唔會有些問題？」

▲ Paul 成立「再生玩具店」社企，以自負營虧的方式做社區教育的工作，推廣二手玩具及兒童玩樂創意。（張永康攝）

白蝕症皮膚現白斑

事源Paul後天誘發皮膚色素疾病「白蝕症」，又名「白斑症」，皮膚缺少了黑色素細胞，產生蒼白的顏色，有機會是自體免疫問題，淋巴球攻擊破壞黑色素細胞。此病主要影響Paul外觀，皮膚易致敏出濕疹，平日需做好防曬。

童言無忌，他沒有介懷，樂觀地反指︰

男仔沒所謂，我又不是靠樣搵食，醫生也說沒得醫，由它啦。加上多了契機同小朋友接觸， 變相他們主動接觸我。自己也沒想過，原來皮膚問題變成了工作上的優勢，可以同小朋友傾偈。

▲ 嬰孩時期的Paul未有白蝕的皮膚問題。（圖片︰受訪者提供）

孩子不怕皮膚問題

白蝕問題大約15、16前出現在Paul身上，他回想讀完飲食高級文憑那年暑假，經常跟朋友去游泳，那年身體開始出現白蝕情況，主要在面部及手部。之後Paul在高級餐廳當侍應，少許受白蝕外表影響，要做多些後勤工作。

Paul一直沒有在意皮膚問題，甚至笑言現時白蝕地方愈來愈多，外表更「自然」。而太太也沒有被Paul的皮膚嚇怕。是次訪問同是社工的太太陪同Paul訪問，但她不上鏡只在旁默默陪伴丈夫。Paul表示一直感謝太太︰

創立再生玩具店時只有我一人， 幸好有我的太太。我們拍拖5年，結婚1年半左右，在那麼多人不支持我當中，她是唯一仍然支持我及相信我做得到的人。

▲ Paul有白蝕症，於約15年前初發，面部出現少量白斑。（圖片︰受訪者提供）

社工太太支持追夢

Paul跟太太想法一致，是有夢想的人。然而在多年來的持續追夢，家人少不免擔心Paul。

你這樣下去將來搵唔搵到食、娶唔娶到老婆？哈哈哈，事實證明其實都娶到。太太好好，生活上很遷就，現時最困難是住屋，她願意跟我搬回家同住，可以省租金，令我在創業的初期不用負擔那麼大。

回饋社會讓年青人追夢

努力實踐夢想之時，亦會顧及生活。「我唔一定要好富庶，但我可以生活到，她堅信我是可以做到這事。」現時成功追夢兼有能力的Paul，推出計劃協助年青人就業找夢想。

我現在多一個夢想，令小朋友及年青人仍可擁抱夢想！

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記者︰顏紫燕