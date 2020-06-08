【靚媽Keep Fit】篠原涼子隔13年演《超級特派員》續集　日劇天后全靠食一種蔬果凍齡

▲ 篠原涼子隔13年拍《超級特派員》續集，日劇天后凍齡全靠一個絕招。

日劇天后篠原涼子事隔3年接演劇集，而且更是演13年前人氣作《超級特派員》的續集。不過因為新冠肺炎疫情的影響，劇集拍攝進度延誤，未能於原定今年4月份播出。近日再受觀眾注目的篠原涼子已年屆46歲，身為兩子之母的她保養得宜，跟13年前相比未見任何歲月痕跡，篠原涼子全靠以下一招「凍齡」。

以歌手出身的篠原涼子，唱而優則演，在多套日劇如《我的魔法老婆》、《與光同行》等的演出亮眼，開始化身為全職演員。

在2007年推出的劇集《超級特派員》收視率高企，篠原涼子的演技再受到大眾的認同，除了讓她屢獲獎項，她更因劇集被封為「日劇天后」。

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▲ 篠原涼子婚後減少演出。（instagram圖片）

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篠原涼子3年未拍劇

不過，篠原涼子自從在2005年跟比她年長24年的演員市村正親結婚後開始減產，及後分別誕下兩子，讓她更專注家庭，由過往一年至少演四劇，變成隔年一劇。

距離上一套劇集《民眾之敵》後，已經3年未有新作推出。

早前，篠原涼子宣布將為《超級特派員》演續集，更找來其丈夫市村正親客串一幕，原定劇集於4月播出，但遇著新冠肺炎影響拍攝進度，劇組唯有把推出延後。

▲ 《超級特派員》續集事隔13年後開拍。（instagram圖片）

篠原涼子食青瓜Keep fit

因此劇迷再度關注起篠原涼子的近況，現年46歲、身為兩子之母的她保養得宜，早年更被獲邀成為內衣品牌代言人，大騷Fit到漏身材。

近日日本雜誌《週刊女性》透露，篠原涼子於訪問時曾經分享她的保養心得。

▲ 46歲仍少女味十足。（instagram圖片）

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超Fit的身材全因篠原涼子每星期有五日會做瑜伽和柔軟體操，飲食方面盡量保持簡單，不吃有化學添加的食敏，堅持每日至少喝兩公升清水，以及進食酵素玄米。

而保持凍齡的最大秘技，就是每日早上都要進食一條青瓜。青瓜有利尿功能，可消臉部和身體的水腫外，青瓜含磷脂酶（Phospholipase）酵素，能夠有效分解脂肪。

▲ 身材Fit爆受內衣品牌青睞邀請任代言人。（網上圖片）

篠原涼子還有其獨特的食法，因為吃冷藏的青瓜會讓血液循環變差，所以她會從雪櫃拿出青瓜後，往它變回室溫，再沾適量的鹽或味噌食用。

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