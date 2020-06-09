【代糖陷阱】無糖汽水含甜味劑　長期攝入令身體嗜甜吸入更多熱量

▲ 無糖汽水含甜味劑，長期攝入令身體嗜甜吸入更多熱量。

炎炎夏日，不少人喜愛飲汽水解渴，但為了追求健康，部分人會選擇「無糖」、「低糖」版本的汽水，但原來這類飲品為了代替砂糖提供甜味，一般會用上人工代糖，又稱甜味劑，長期攝取分分鐘越飲越肥。

2012年一項研究指出，長期飲用含甜味劑的汽水，可改變大腦對甜味的反應，令身體養成嗜甜的習慣，增加大腦對甜食的渴望，令人不自覺吸入更多熱量，從而引起肥胖問題。

甚麼是甜味劑/代糖？

註冊營養師周詠苑曾於TOPick撰文指出，代糖或甜味劑，是指任何帶有甜味的化合物，由於它們的甜度比蔗糖（砂糖）高數百至數千倍，只需小量已有達到增加甜味的作用。事實上，不是所有甜味劑都是人工化學物，有些如甜菊糖（Stevia）是天然來自植物的。

甜味劑安全嗎？

安全性方面，甜味劑如其他食品添加劑一樣，聯合國糧食及農業組織（FAO）／世界衞生組織（WHO）聯合食物添加劑專家委員會，已就市面上所用的甜味劑作出全面的安全評估；香港食物安全中心亦有進行風險評估研究，所以現時甜味劑的使用是受監管的，確保可安全食用。

甚麼人不宜飲用含甜味劑飲品？

周詠苑提到，患有苯丙酮酸尿症的人士，身體不能有效分解阿斯巴甜（Aspartame）中的成分，可能會影響腦部健康，絕不宜進食含阿斯巴甜的食品。

她補充，雖然無糖汽水不含糖份，但長期習慣喝含甜味劑飲品，可能令口味偏向嗜甜，容易引起蛀牙及肥胖等問題，所以無糖汽水宜只偶爾作為飲品的選擇。

6種甜味劑影響腸道健康

2018年一項研究指出，6種常見於各種飲品的甜味劑，可破壞人體腸胃裡產生的天然消化細菌，長遠對人體健康造成影響。

醋磺內酯鉀（Acesulfame Potassium）

天冬酰胺（Aspartame）

糖精（Saccharine）

三氯半乳蔗糖（Sucralose）

紐甜（Neotame）

高倍甜味劑（Advantame）

本港腸胃及肝臟科專科醫生姚志謙表示，雖然研究指腸道細菌接觸人工代糖會釋出毒素，但難以斷定毒素會否對人體有害，然而，早年已有研究指出，人工代糖會擾亂腸道益菌，影響腸道細菌的分布、多元化及比例，長遠影響人體健康，因此他建議市民：

最好任何糖都少吃為妙，如果連代糖都不吃，就一定最安全。

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責任編輯：羅嘉欣