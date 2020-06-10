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【星Woo大戰】許廷鏗林欣彤由戰友變密友　Alfred自爆跟Mag曾不和

娛樂 12:26 2020/06/10

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許廷鏗跟林欣彤相識多年。（Yahoo提供）

YAHOO星級訪談節目《星Woo大戰》本周四將推出許廷鏗（Alfred）、林欣彤（Mag）與人氣主持Yahwoo的窩心訪談。兩位唱得之人Mag和Alfred在訪談中，毫不吝嗇分享私密小故事，道出彼此間的深厚友誼。
 
許廷鏗與林欣彤因參加《超級巨星2》而相識，至今已相識十載，關係早已由戰友昇華成為密友，Mag在去年舉行個人演唱會前夕，便找過來人Alfred傾訴心事。
她說：「他來探班時，我跟他分享對開騷不安感覺，但他講給我知佢開concert心態，連驚甚麼都告訴我，我心情就好好多了。」

二人除了會分享心事，私底下亦毫不忌諱向對方黑面，Alfred自爆他與Mag一次到英國旅行的經歷。

他說：「我們同朋友一齊去旅行，我負責plan行程，但因為我是緊張大師，所以希望時間就得準，我們其中一站去大英博物館，逛完到集合時間還不見Mag。十分鐘後她出現，我便說：『站站都咁遲，唔得囉！』Mag一聲不出就走了，而我就向左走同向右走。」

Alfred節目上應要求為Yahwoo畫畫像。（Yahoo提供）

Mag解釋道：「因為我每朝都等他們兩小時，所以是有點躁！等兩小時我沒出過聲，你只是等我十分鐘！」不過在訪談現場二人邊回想往事邊笑著回應，可見他們未有心存芥蒂。
 
Alfred跟Mag不僅是圈中公認知心好友，就連林爸爸林媽媽亦跟Alfred十分熟絡。Mag在節目模仿林爸爸的語調評價Alfred，以林爸爸上身說：「好多謝你照顧我個女呀！」

Alfred聽到Mag演繹即附和道：「世伯真是成日講這句，他還會講『你真係人好呀！又成日幫我睇住個女』不過你媽咪才誇張，演唱會當日她送完花，本來鏡頭影著你們sweet畫面，但她擰轉頭望向坐在第一行的我，同我握手，我好似變了親家一樣。」

在訪談尾聲，Alfred應要求為Yahwoo畫畫像，而他輕鬆地三兩下手勢便大功告成，就連身旁充當助手的Mag也心心眼，十分喜歡成品呢！

撰文 : TOPick柴犬出動

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