【BB來了】譚凱琪被指凸肚傳已懷孕5月　婚後減產Zoie 8字回應有喜傳聞

▲ 譚凱琪婚後多次被傳懷孕。

譚凱琪疑似有喜！藝人譚凱琪（Zoie）的新劇《降魔的2.0》剛播映完畢，演海魔Thalassa的她最終為愛死亡，故事淒美。而現實中的譚凱琪則於今年3月，下嫁圈外男友做幸福少奶奶，婚後譚凱琪減少幕前工作，更曾傳因家事而向公司請假及推劇，令外界揣測Zoie已經懷孕。

▲ 新婚Zoie近來少有曝光。（取自IG）

未有否認懷孕

近日，譚凱琪被拍得外出時穿鬆身衣服，孕味甚濃，目測如有4至5個月身孕。但她就回應傳媒查詢時指暫未有事公佈：「有好消息通知大家」令懷孕一說更是疑幻似真。

▲ 譚凱琪今年3月與圈外男友拉埋天窗。（Instagram圖片）

譚凱琪自婚後便減少了亮相幕前，早前亦有指她辭演了兩部劇集，包括本來已試造型的《BB大晒》，但最後Zoie向公司解釋指因家中發生了一些事情，並向公司請假數月，不過詳細原因就未有再解釋。

有指Zoie跟丈夫希望可以有小朋友，而Zoie也不想過了40歲後才做高齡產婦，故夫婦都積極造人，近日有傳Zoie終成功懷孕，但因早前還未夠3個月，故未向外公布。

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▲ 譚凱琪早前分享唯美婚紗照。（Instagram圖片）

譚凱琪嫁入豪門

今年3月，譚凱琪與拍拖8年的圈外金融才俊男友莊日宇結婚，做幸福莊太。老公的身家豐厚，住加多利山，譚凱琪因而被指嫁入豪門。

早前，譚凱琪接受TOPick訪問時就表示：「跟丈夫都好獨立，婚後我都希望擁有自己的事業，演戲是我喜歡的工作，完全不覺得辛苦，見到劇集出來的成果，那份滿足感是其他東西給予不到。」

她續指：「有自己的事業才可以跟社會接軌，跟伴侶才有話題和增進感情，難道天天說著煮了甚麼菜？看了甚麼電視節目？」

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▲ 譚凱琪婚前身材Fit爆。（Instagram圖片）

與老公經濟獨立

雖然老公有錢，但譚凱琪就深明現今女性經濟要獨立，並對投資方面也非常有研究：「我有購買內地物業，亦有投資基金，都是為將來生活作打算。我很喜歡睇樓，閒時約經紀看新樓盤，始終買磚頭最保值，另外亦會留意各地銀行投資計劃。」

而且她亦認為，女性要獨立自主，擁有自已的事業，才會對維繫婚姻有幫助，不斷增值自己，身邊伴侶就可以跟你分享任何事。

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