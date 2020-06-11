【DSE出路】公開大學增物理治療4年制課程　DSE22分或以上可獲6萬元獎學金

▲ 公開大學新增物理治療課程。（iStock圖片）

DSE文憑試剛剛結束，考生可以暫時鬆一口氣，但亦要開始思考升學出路。香港公開大學（下稱公大）將於2020/21學年新推物理治療學4年制本科課程，首年學額為40個。

公大護理及健康學院物理治療學系系主任曾偉男指出，香港人口老化問題持續，令醫療人手出現短缺，政府的人力報告亦提出，物理治療師在未來10年會最少有1000個空缺，且新入行物理治療師起薪點可逾3萬港元，預測就業前景樂觀。

▲ 公大護理及健康學院物理治療學系系主任曾偉男指出，物理治療師在未來10年會最少有1000個空缺。（受訪者提供）

平衡科研教學與實踐

4年制課程會平衡科研、教學和實踐，課程架構包括基礎理論、技巧及實踐，當中理論會涉及解剖、心理學、復康心理學，技巧上則集中於肌腱骨骼、心肺及神經康復等範疇，並會學習手法治療、電療及最新的康復科技。另外，學生有1160小時的臨床實習，有機會到醫院、非牟利機構或診所等地方實踐所學。校方亦計劃1年後開設物理治療診所，讓學生有更多實習機會。

首年提供6萬元獎學金

2020/21學年的物理治療榮譽理學士課程，將會提供40個聯招學額。入學要求為「3322」。學費為每年約16萬，曾偉男表示，若學生的DSE最佳5科分數達22分或以上，就可以申請公大專為物理治療系新生的6萬元獎學金，學生可再申請3.2萬元的政府免入息審查資助（NMTSS），扣除後首年學費約6.8萬元。

校方現正申請2021年的指定專業界別課程資助計劃（SSSDP），估計學生在第二年開始每年可獲7.4萬元資助，即次年及之後的學費約8.5萬元/年。

有意報讀的學生，需要接受面試，曾偉男指出，面試將以小組討論形式進行，

學生要先了解甚麼是物理治療、服務對象等，有機會出情景題及通識題，問及學生對醫療發展、架構等看法。

▲ 公大護理學院新校舍將於2020年第4季落成。（受訪者提供）

有待評審取專業認證

目前課程仍未取得物理治療師管理委員會的專業認證，曾偉男指出，課程需要通過4年評審方可取得認證，委員會會每年檢視課程的師資、教學質素、學校設備、同學表現等。

他表示，公大護理學院新校舍即將落成，物理治療學系擁有5200平方呎空間，而且有全新的設備，為學生提供理想的學習環境，有信心能在首屆學生畢業時獲得認證，讓畢業生取得註冊執業資格。

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記者：林愛娜