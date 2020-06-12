【多職媽媽】身兼營養學家講師育兒Blogger　2孩媽媽樂做Slash族︰生活忙碌但享受

▲ Raindy於IVE應用營養學高級文憑畢業，既是人母亦身兼多職，包括兼職營養學家、應用營養學科講師、育兒Blogger。（受訪者提供）

近年「斜槓族」（Slashie）興起，亦在香港的年輕一代中愈來愈普遍。兩孩媽媽卓寶如（Raindy）現時身兼多職，除了是兼職營養學家、大專學院兼職應用營養學科講師、也是一位育兒Blogger。即使生活忙碌，時間表排得密密麻麻，但Raindy十分享受，

能夠將所學與別人分享，再辛苦也願意。

當年高考（A-Level）放榜後，Raindy的成績未如理想，未能入讀心儀的護理系，當時她考慮到自己從小體型偏瘦，參與政府的學童身體檢查時，更需要定期諮詢營養師，所以她很早已認識營養師這個專業。於是，她希望修讀營養學系，除了認識健康管理體重的方法，用於自己身上，更可學以致用幫助有需要的人。

▲ Raindy育有兩名兒子，她不時在網上分享育兒資訊，漸漸成為一位育兒Blogger。（受訪者提供）

加上，早於十多年前減肥公司蓬勃，香港人關心健康，營養師又被視為有前途的工作，Raindy便報讀了香港專業教育學院（IVE）的應用營養學高級文憑。

Raindy表示，課程的內容多元化，理論以外還有實用的學習課程，「有一科是餐單設計，學校讓我們透過煮食了解食物的營養，再不斷修改餐單以達到足夠的營養。」她又想起，當時有一個關於「食品加工」的單元，她需要親自製作加工肉類，體驗到加工食品的不健康，影響她日後維持健康飲食的習慣，減少食用加工食品。

成為營養學家 解決兒童偏食問題

完成兩年高級文憑後，Raindy修讀由VTC機構成員才晉高等教育學院（SHAPE）和英國洛森比亞大學（Northumbria University）合辦的營養學相關學士銜接課程，畢業後，Raindy曾到一間減肥纖體公司擔任營養學家，分析顧客攝取的營養，幫助減肥。之後，她轉到一間非牟利幼兒健康教育中心擔任營養學家，透過家長提供的學童資料、飲食習慣單對單面見他們，為學童提供營養資訊，解決他們的偏食問題。她回想，

之前有一個K2的學生，正餐只吃一點，但每天吃5餐奶，導致他吸收的熱量較多，營養較少，我就建議家長幫助孩子戒奶。

▲ Raindy曾於非牟利機構擔任營養學家，為幼兒家長提供營養資訊及舉辦健康講座。（受訪者提供）

觀察分析兒子行為 分享育兒心得

育有兩名分別1歲及4歲兒子的Raindy累積不少育兒心得，當時她作為全職媽媽，透過觀察分析兒子們的生活習慣及行為，曾在社交網站分享育兒經驗。有營養師朋友見其分享育兒心得，建議她寫網誌分享更多育兒經。那刻，Raindy就想，

成為全職媽媽雖然開心，但也希望分享自己的專業營養知識、工作經驗及育兒心得，開設網誌記錄孩子的成長過程。

她喜歡做手作，親手為兒子製作教材、一同做科學實驗，教導兒子認識中文字，更會將教材分享於網誌供其他家長參考。

▲ 兒子的生活習慣與行為給Raindy莫大靈感，讓她在社交媒體分享有關育兒題材與資訊。圖為她與兒子一起做科學實驗。（受訪者提供）

在教育孩子方面，Raindy仍慢慢摸索適合的方法，但她主張放任的教育方式，放手讓孩子們去嘗試，要他們處理自己的事，

很多家長認為幫孩子後會更快，但我不想他們將來讀書時，只要我不在他們身邊就變得不會自理，所以我寧願讓他們自己做。

▲ Raindy經常自製教材，教導兒子學習。（受訪者提供）

善於時間管理 兼顧湊仔與工作

現時，Raindy同時在VTC擔任兼職應用營養學科講師，她表示以往營養學普遍分為男士、女士及保健方面，但隨著社會更加關注健康，營養學的課程內容亦改變，她要不斷增值學習。

儘管Raindy每天都很忙碌，但她時間管理得宜，把日程安排妥當，善用不用湊仔的時間，處理講師的工作及管理社交網站、網誌，

能夠將我學習過的內容與別人分享，再辛苦也願意。

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記者：梁節儀