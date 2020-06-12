【減肥大作戰】走路腳趾離地易致下半身肥胖　日本專家教簡單1招擊退象腿

▲ 走路腳趾離地易致下半身肥胖，日本專家教簡單1招擊退象腿。

不少女士都希望夏天展現美好身材，但許多OL需在辦公室久坐工作，容易出現下半身肥胖的問題。日本節目《この差って何ですか》早前拆解了下半身肥胖的原因，並分享簡單1招輕鬆瘦腿，實測在2星期內，小腿可以減1.8cm。

腳趾離地易腿粗

日本TBS電視台節目《この差って何ですか》邀請了整骨院院長笠原嚴拆解纖瘦人士腿粗的原因，除了遺傳和生活習慣外，原來和腳趾上翹有關。他指出，當站立或走路時腳趾離地，腳掌就需要支撐全身體重，而大腿和小腿亦要額外用力。久而久之，令大腿和小腿的肌肉增加，若一直不運動，腿部會容易積聚脂肪，令雙腿愈來愈粗。

▲ 當腳趾離地（左圖），腳板底需承受全身體重。（節目截圖）

笠原嚴續指，腳趾離地與通常鞋子不合腳有關，當鞋子尺寸過大，腳趾會下意識向上頂，以免鞋子脫腳。當情況持續，腳趾會習慣向上翹，從而引致腿粗問題。

1招輕鬆擊退象腿

笠原嚴分享了簡單一招矯正腳趾離地的情況，並有效改善下半身肥胖的問題。首先準備一條膠帶，將其用力拉緊，貼到腳板底，而繞到腳背是則不用拉緊。貼完後，就可如常走動。他指出，這個方法可矯正腳型。

▲ 專家教用膠帶矯正腳型。（節目截圖）

節目組實測，有參加者使用以上方法兩星期，拆下膠帶後，腳趾可以自然貼地，小腿瘦了1.8cm，而大腿亦瘦了1.2cm。

▲ 節目實測兩星期小腿減1.8cm。（節目截圖）

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責任編輯：羅嘉欣