【男神封盤】馬國明被揭秘戀湯洛雯　靚湯曾與羅天宇相戀

▲ 湯洛雯與馬國明相戀。

馬國明去年被黃心穎背叛後，傳出與湯洛雯相戀。湯洛雯自參選港姐加入娛樂圈，曾經與羅天宇相戀，二人其後分手。湯洛雯早前一度被指與劉愷威相戀，但傳聞不了了之。

湯洛雯的父親是藝人湯鎮宗，「無綫五虎將」的湯鎮業更是她的叔叔。不過，湯洛雯從沒因為有「後台」走捷徑，自參選港姐落選後，一直默默耕耘，加入處境劇《愛·回家》演李思思一角才漸令觀眾認識。

▲ 馬國明和湯洛雯曾合作《心理追兇Mind Hunter》。(東星圖片)

去年安心事件發生後，黃心穎主演的劇集《法證先鋒》被易角，並由湯洛雯臨時頂上補拍，結果演技出色備受網民讚賞。今次被指戀上黃心穎的前男友馬國明，不知道是否天意。

眾所周知，湯洛雯曾與羅天宇交於2014年拍拖，在2018年結束4年情，但二人一直沒公開分手的原因。這對深受觀眾喜愛的「分手情侶」，去年於《3日2夜》挪威篇合作，在節目未播出前就已話題十足。鏡頭前，二人不見拘謹和尷尬，好動多話的Roxanne與怕醜仔羅天宇成完美配搭，網民又指可見二人感情深厚，互補對方不足，盡見貼心和默契。

▲ 靚湯和黃心穎因拍《丫鬟大聯盟》成好友。(東星圖片)

不過，湯洛雯其後在IG發文否認相戀傳聞，並指：「有些東西留在過去便好，所以希望大家不要每一次我有一些淡然的post，就跟感情扯上關係。雖然現時心情真的不是太好，但這真的跟此事扯不上關係，令大家誤會了抱歉。也要跟喜歡我們的網友們說聲抱歉啊，不是就不是。感謝大家體諒。」可說斬釘截鐵地DQ了羅天宇。

直至去年，有報道指劉愷威跟TVB小花「靚湯」湯洛雯發展戀情，「劉湯戀」地下情更開始了4個月，更有傳是林夏薇負責做紅娘，劉愷威更被指非常重視這段新戀情，不過當事人最後都沒有承認。

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