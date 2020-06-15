【雪糕檢測】雪糕添加劑數量比拼最多高達11種　專家：10歲前常吃雪糕腸道愈吃愈差

▲ 雪糕添加劑數量大檢閱。

夏日炎炎當然要食雪糕消暑！消委會近日測試市面29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，發現1款樣本驗出的總含菌量和另外1款樣本驗出的大腸菌群含量超過香港法例的上限。TOPick檢閱名單中的20款預先包裝雪糕及冰凍甜點，更發現當中12款含有食物添加劑。

12款雪糕含食物添加劑

根據消委會的名單及成份列表，在20款預先包裝雪糕及冰凍甜點中，有12款含有食物添加劑，最多的一款更有多達11種添加劑！最多添加劑的為樂天的「Monaco Multi Vanilla Flavour Frozen Confection」雪糕，而雀巢牛奶公司脆皮樂亦有多達10種。

完整清單如下：

品牌 產品 添加劑數量 添加劑種類 雀巢牛奶公司 脆皮樂 呍呢拿味雪糕配脆朱古力外層 10 E150c, E160b, E170, E322, E407a, E410, E412, E471, E477, E492 阿波羅 朱古力味冰凍甜點 8 E102, E110, E129, E133, E407, E410, E412, E471 維記 朱古力至尊雪糕甜筒 8 E124, E150d, E1520 , E407, E410, E412, E433, E471 MILK TOP 北海道牛奶雪糕 4 E407, E410, E412, E475 樂天 Monaco Multi Vanilla Flavour Frozen Confection 11 E160b, E322, E330, E341, E450(i), E473, E475, E477, E500(i), E575, E950 Wall's Wall's Cornetto Vanilla (Frozen Confection) 4 E407, E410, E412, E471 MAGNUM Magnum Classic - Frozen dessert with vanilla from Madagascar coated with milk chocolate (26%) 5 E407, E410, E412, E471, E476 首選牌 特濃朱古力味冰凍甜點 9 E102, E110, E122, E129, E133, E407, E410, E412, E471 Bulla Creamy Classics Real Ice Cream Cookies & Cream 6 E160b, E322, E407, E412, E471, E500 Fruttato Gelato 曲奇雪糕 2 E410, E471 CHEER 北海道產抹茶雪糕 5 E406, E410, E412, E417, E471 あいすの家朝しぼりミルク Fresh Milk Ice Cream 1 E440

色素與過度活躍症有關？

12款雪糕中的添加劑大多都是穩定劑及乳化劑，營養師黃鶯曾解釋，由於脂肪和水是不互溶的物質，為了穩定結構，穩定劑和乳化劑可以將脂肪和水混合一起，防止它們分離。

在色素方面，部份雪糕含E102檸檬黃、110日落黃及E160b胭脂樹橙等，註冊營養師劉惠汶（Vivien）曾提過，食用色素均需通過本地及國際食物安全機構的嚴格安全評估，才能添加於食物中，一般情況下合理使用不會危害健康。其中檸檬黃的原材料來自石油，為人工合成色素，曾一度被認為與兒童過度活躍症有關聯，但2007年的英國南安普敦研究卻未能確立其因果關係。

專家：10歲前常吃雪糕腸道愈吃愈差

中文大學曾於2017年發表有關炎症性腸病的研究，當時中大醫學院內科及藥物治療學系黃秀娟教授指出，小時候的飲食習慣與長大患上腸道疾病機率有關。

外國有初步研究發現食物添加劑與炎症性腸病有關係，實驗中的老鼠進食添加劑「carboxymethyl cellulose」 (CMC) 及「Polysorbate 80」(P80)後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。黃秀娟指很多食物都有CMC及P80，例如雪糕、果凍、糖和花生醬。CMC及P80於食品成分表中分別標示為E466和E433，須定型或長期保鮮的食物添加劑含量會較高。

她表示，2歲至10歲幼童的腸道菌群轉變極快，飲食習慣對腸道健康來說很重要，如果進食太多含添加劑的雪糕，或會增加腸道內的壞微生物。壞微生物會擠壓好的微生物，出現失衡狀況，影響腸道健康，更會增加小朋友日後患某些疾病風險，比如腸發炎等。

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責任編輯：徐穎彤