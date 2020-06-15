【雪糕檢測】雪糕添加劑數量比拼最多高達11種 專家：10歲前常吃雪糕腸道愈吃愈差
夏日炎炎當然要食雪糕消暑！消委會近日測試市面29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，發現1款樣本驗出的總含菌量和另外1款樣本驗出的大腸菌群含量超過香港法例的上限。TOPick檢閱名單中的20款預先包裝雪糕及冰凍甜點，更發現當中12款含有食物添加劑。
12款雪糕含食物添加劑
根據消委會的名單及成份列表，在20款預先包裝雪糕及冰凍甜點中，有12款含有食物添加劑，最多的一款更有多達11種添加劑！最多添加劑的為樂天的「Monaco Multi Vanilla Flavour Frozen Confection」雪糕，而雀巢牛奶公司脆皮樂亦有多達10種。
完整清單如下：
|品牌
|產品
|添加劑數量
|添加劑種類
|雀巢牛奶公司
|脆皮樂 呍呢拿味雪糕配脆朱古力外層
|10
|E150c, E160b, E170, E322, E407a, E410, E412, E471, E477, E492
|阿波羅
|朱古力味冰凍甜點
|8
|E102, E110, E129, E133, E407, E410, E412, E471
|維記
|朱古力至尊雪糕甜筒
|8
|E124, E150d, E1520 , E407, E410, E412, E433, E471
|MILK TOP
|北海道牛奶雪糕
|4
|E407, E410, E412, E475
|樂天
|Monaco Multi Vanilla Flavour Frozen Confection
|11
|E160b, E322, E330, E341, E450(i), E473, E475, E477, E500(i), E575, E950
|Wall's
|Wall's Cornetto Vanilla (Frozen Confection)
|4
|E407, E410, E412, E471
|MAGNUM
|Magnum Classic - Frozen dessert with vanilla from Madagascar coated with milk chocolate (26%)
|5
|E407, E410, E412, E471, E476
|首選牌
|特濃朱古力味冰凍甜點
|9
|E102, E110, E122, E129, E133, E407, E410, E412, E471
|Bulla
|Creamy Classics Real Ice Cream Cookies & Cream
|6
|E160b, E322, E407, E412, E471, E500
|Fruttato Gelato
|曲奇雪糕
|2
|E410, E471
|CHEER
|北海道產抹茶雪糕
|5
|E406, E410, E412, E417, E471
|あいすの家朝しぼりミルク
|Fresh Milk Ice Cream
|1
|E440
色素與過度活躍症有關？
12款雪糕中的添加劑大多都是穩定劑及乳化劑，營養師黃鶯曾解釋，由於脂肪和水是不互溶的物質，為了穩定結構，穩定劑和乳化劑可以將脂肪和水混合一起，防止它們分離。
在色素方面，部份雪糕含E102檸檬黃、110日落黃及E160b胭脂樹橙等，註冊營養師劉惠汶（Vivien）曾提過，食用色素均需通過本地及國際食物安全機構的嚴格安全評估，才能添加於食物中，一般情況下合理使用不會危害健康。其中檸檬黃的原材料來自石油，為人工合成色素，曾一度被認為與兒童過度活躍症有關聯，但2007年的英國南安普敦研究卻未能確立其因果關係。
專家：10歲前常吃雪糕腸道愈吃愈差
中文大學曾於2017年發表有關炎症性腸病的研究，當時中大醫學院內科及藥物治療學系黃秀娟教授指出，小時候的飲食習慣與長大患上腸道疾病機率有關。
外國有初步研究發現食物添加劑與炎症性腸病有關係，實驗中的老鼠進食添加劑「carboxymethyl cellulose」 (CMC) 及「Polysorbate 80」(P80)後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。黃秀娟指很多食物都有CMC及P80，例如雪糕、果凍、糖和花生醬。CMC及P80於食品成分表中分別標示為E466和E433，須定型或長期保鮮的食物添加劑含量會較高。
她表示，2歲至10歲幼童的腸道菌群轉變極快，飲食習慣對腸道健康來說很重要，如果進食太多含添加劑的雪糕，或會增加腸道內的壞微生物。壞微生物會擠壓好的微生物，出現失衡狀況，影響腸道健康，更會增加小朋友日後患某些疾病風險，比如腸發炎等。
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責任編輯：徐穎彤