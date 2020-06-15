【無添加】消委會檢測29款雪糕　只得3款完全不含「E仔」添加劑雪糕

▲ 3款0「E仔」添加劑雪糕。

夏日炎炎不少人都愛食雪糕，但你知道雪糕可含多種添加劑嗎？消委會測試市面20款預先包裝雪糕及冰凍甜點，當中只有3款雪糕不含任何添加劑，包括Movenpick Vanilla Dream Ice Cream、HaagenDazs 士多啤梨雪糕及HaagenDazs 抹茶雪糕。

消委會測試市面29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，其中20款預先包裝雪糕及冰凍甜點中有3款雪糕沒有添加劑，如色素、乳化劑、調味劑、穩定劑等。

3款完全不含添加劑的雪糕名單：

Movenpick Vanilla Dream Ice Cream

HaagenDazs 士多啤梨雪糕

HaagenDazs 抹茶雪糕。

拆解「E仔」添加劑：

色素

英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人工色素。

檸檬黃（E102）

喹啉黃（E104）

日落黃（E110）

淡紅（E122）

麗春紅4R（E124）

誘惑紅AC（E129）

當中，消委會是次檢測的20款預先包裝雪糕及冰凍甜點，有3款含有上述部份人工色素。

首選牌特濃朱古力味冰凍甜點： E102、E129、E133、E122、E110

E102、E129、E133、E122、E110 阿波羅朱古力味冰凍甜點： E102、E110、E129、E133

E102、E110、E129、E133 維記朱古力至尊雪糕甜點：E150d、E124

雖然目前未能證明人工色素直接影響兒童活躍程度及智商，但英國於2008年已呼籲食品生產商停用該6種人工食用色素。歐盟國家於2010年7月開始，亦規定出售的食物如含該6種人工色素，必須列明「可能對兒童的行為及專注力有不良影響」的字句。

乳化劑

例子：E322，E444，E471，E475，E477，E1520

乳化劑是一種界面活性劑。製作過程中，乳化劑可幫助水溶性、脂溶性這兩種物質更易混合在一起。

9款含有乳化劑 E471

E471主要用於混和脂肪及水份。根據美國哈佛大學資料顯示，E471乳化劑雖為脂肪，但多被界定為乳化劑。由於美國食品藥物管理局在2006年，要求食物製造商在包裝上列出食材脂肪的反式脂肪含量，但規定並不適用在乳化劑所含的脂肪，故E471所含的反式脂肪，不用顯示在食品標籤上。

3款含有乳化劑E322

卵磷脂有助脂肪乳化，不過大豆卵磷脂或取材自基因改造的黃豆。

穩定劑

例子：E407，E466，E492，E414，E1450

穩定劑增加食品的黏稠度，具有穩定、乳化或懸濁狀態作用，能形成凝膠或提高食品黏度。

調味劑

美國註冊營養師杜怡琛（Samantha）曾接受TOPick訪問時指，香料、調味劑（artificial flavoring）主要分為化學合成和天然香料兩種，化學合成香料則在實驗室製作做出來，天然香料由天然食物提煉，但過程中亦可能添加了大量化學物。

增味劑、香料或調味劑有機會令人偏好濃味或加工食物。這些食物營養價值較低，比起天然食物較多糖份，脂肪和熱量， 容易增加患上慢性病和肥胖的機會。

消委會驗出8成半雪糕含菌，4款無菌無防腐劑雪糕請睇【下一頁】

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責任編輯：楊宛茜