▲ 【超級食物】奇亞籽秋葵富含纖維去水腫有助排毒，營養師推介6種修身Superfood。

superfood（超級食物）近日深受民眾歡迎，香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）早前推介6種修身Superfood，包括奇亞籽、藜麥、薏仁、西蘭花、秋葵及紅石榴，指該些Superfood富含纖維去水腫有助排毒。

營養師吳耀芬早前表示，superfood一般指被公認為有高營養價值，有助改善營養不均，甚至預防疾病的食物，她建議以下6款修身Superfood：

1．藜麥

藜麥含豐富的碳水化合物、蛋白質及纖維，進食相等份量的藜麥比白飯飽肚，熱量較低，有助減低進食過量及飯後吃小食的情況。藜麥也含有多種礦物質、維他命B雜等營養素，其所含的蛋白質更能提供人體無法製造的必需胺基酸，有助避免因節食而令營養攝取不足。

2．奇亞籽

奇亞籽纖維含量高，遇水後會膨脹，有助減慢碳水化合物的吸收，並提供飽肚感。用奇亞籽沖水飲用可減低因飢餓而進食零食的機會，以及避免正餐的食慾大增，從而減少熱量的攝取。

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3．西蘭花

含有豐富的維他命C，有助抗氧化，延緩細胞衰老、協助膠原蛋白的製造，亦可增加鐵質吸收，令女性不會因減肥而顯得面色憔悴和暗啞。同時，西蘭花亦含多種礦物質，有助減肥同時補充多元的營養素。

4．薏仁

薏仁水有利尿消腫作用，可幫助排出身體多餘的水分，加快新陳代謝，特別適合因水腫而令磅數上升，以及手腳腫脹人士飲用。

5．秋葵

秋葵中的黏液含大量水溶性纖維及果膠，可在胃部形成保護膜，減慢糖分吸收及抑制分解糖分的酶。它亦含有豐富鉀質，幫助除水腫。低卡高纖的秋葵也可延長飽肚感，適合當作零食食用。

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6．紅石榴

紅石榴有有「童顏聖物」之稱，含有豐富維他命C和B雜，有豐富的膳食纖維和鈣、磷、鉀等礦物質，能清理腸胃廢物，幫助腸胃將食物分解吸收，避免宿便形成，更被指有助減肥排毒。

Kathy引述外國研究指，飲用紅石榴汁能夠幫助降低膽固醇氧化和積聚機會，預防血管硬化，亦有預防心血管疾病和心臟病及抗癌的功效。

紫背天葵也是Superfood

此外，註冊營養師謝詠瑩表示，紫背天葵也是Superfood，鉀質比羽衣甘藍更高，有助去水腫。而且纖維豐富有助排毒；鐵質比羽衣甘藍高10倍以上。想了解更加紫背天葵水營養效用，即睇：【下一頁】

責任編輯：羅嘉欣

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