【抗氧化水果】香蕉「白絲」勿撕走　中醫：含豐富纖維及鎂恢復皮膚彈性

▲ 香蕉「白絲」含豐富纖維及鎂，中醫建議進食時別撕走。

進食香蕉時，你會撕走香蕉肉與皮之間的一條條「白絲」嗎？其實這些「白絲」十分有營養，據註冊中醫陳頌茵指，香蕉的白絲名為「韌皮束」，其營養成份與果肉一致甚至含有更高纖維，含有豐富鉀、鎂、纖維素、維他命A與B6等，建議大家進食時別撕走。

李時珍在《本草網目》中稱為甘蕉。其味甘、性大寒、無毒。在《本經逢源》指出香蕉能清除熱氣、解除熱毒、袪煩渴；《得配本草》記載能入足陽明胃經，所以有著緩解腸胃不適和潤肺通便作用。

香蕉「白絲」富含鉀、纖維素

註冊中醫陳頌茵指，在果肉與果皮之間的白絲纖維，稱為「韌皮束」，是由不同的韌皮纖維結構組成，就像是香蕉的血管和淋巴系統一樣，為果肉運送營養和水份到果肉各部分。其富含鉀、纖維素、維他命A與B6等成分，與果肉營養相同，能使香蕉生長成熟。

▲ 香蕉的白絲含豐富纖維及微量元素。（圖片來源：iStock）

在香蕉未成熟時白絲纖維是緊貼果肉，當果肉成熟透時就會與果肉分離，所以由此可分辨香蕉的生熟程度。

白絲纖維的營養成分與果肉成分一致，同樣富含營養素和微量元素，只是相比起果肉其它部位而言其纖維成分更高，這是有益的營養部位，所以在進食果肉時應同時進食白絲，而不需要刻意把它拿掉。

曬後宜進食香蕉恢復體內鹽代謝

陳醫師又提到韌皮束的多種功效，由於白絲纖維都含有較多鉀和鎂，戶外活動日曬後適量進食香蕉，能有助恢復體內鹽代謝和酸鹼平衡。

另外，鉀能防止血壓過度升高、保護神經肌肉系統以及免肌肉痙攣，保持心肌收縮協調。

富含鎂可恢復皮膚彈性

鎂能消除疲勞、有效消除單寧達到抗氧化作用，同時為香蕉皮的主要抑菌和抗皺紋的活性成分，對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、酵母菌等有一定的抑菌作用，又可通過抑制皮膚的彈性蛋白降解作用而促進細胞代謝、恢復皮膚彈性，從而達到抗衰老美容功效。

不過，香蕉雖然有益，但在中醫學而言，脾胃虛寒、腹痛腹瀉患者應少食為妙。果肉含豐富的鎂，多食會引起心血管系統的抑制而致嗜睡；另外也含大量鉀，對腎病患者而言，以半根香蕉為限；因糖份利用率高，所以糖尿病患者也記緊不可進食過量，如在進食時有任何疑問，請向中西醫諮詢。

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記者：楊宛茜