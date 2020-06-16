【食用安全】北京切三文魚砧板驗出病毒傳餐廳用淡水虹鱒　專家：生吃淡水魚易染寄生蟲

▲ 北京切三文魚砧板驗出病毒傳餐廳用淡水虹鱒。

新冠肺炎疫情持續，北京新冠肺炎疫情反彈，切三文魚砧板驗出病毒後，5日來新增106宗本土病例，北京大批市民聞三文魚色變，多家超市下架三文魚。微博流傳北京一家餐廳聲明，指三文魚食材其實是「國產的虹鱒魚」。有專家指，生吃淡水魚易染寄生蟲。

微博上流傳北京一家餐廳聲明，稱店中之前所宣傳的全部選用優質進口三文魚，經追查後發現，店裏之前所選用、標註為三文魚的食材，其實是「國產的虹鱒魚」品種，食用安全性完全可以給予保證，請消費者安心。事件引起網民熱議，指虹鱒是淡水魚，有寄生蟲，根本不宜生吃。

內地央視節目《經濟半小時》早前報道，內地有三分之一的三文魚由青海省供應，事後被網民揭發，青海養殖場內的三文魚是淡水虹鱒，而非真正的三文魚，淡水魚含有寄生蟲，根本不宜作刺身食用。

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《新華社》撰文指三文魚是海鱒魚，不能因為虹鱒和海鱒魚同屬鮭鱒魚，就倒推出來說虹鱒是「淡水三文魚」。生吃淡水魚蝦易感染寄生蟲，即使是真正的三文魚，也並非全部都適合生吃。三文魚分太平洋鮭和大西洋鮭，通常生食三文魚是大西洋鮭。

有海鮮業內人士指，內地養殖的淡水虹鱒與三文魚外貌相若，售價平一半，不排除平價壽司店魚目混珠，以虹鱒扮三文魚出售。到底虹鱒魚及三文魚如何分辦呢？

1. 三文魚偏橙 虹鱒偏紅

挪威海產局中國區總監Sigmund Bjørgo（畢思明）早前接受TOPick訪問時表示，虹鱒魚並非三文魚，雖然兩者均活躍於河流及海洋，但三文魚魚肉顏色偏橙，虹鱒則偏紅色。兩種魚的外觀亦不一樣，三文魚體型較幼身，呈銀色；虹鱒則較圓潤，呈偏紅色。就他個人而言，不會進食未經雪藏的野生三文魚刺身。

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2. 三文魚口感較肥膩

Sigmund Bjørgo指，三文魚因脂肪量較高，感覺較肥膩、多油；虹鱒則口感較滑、少油。

3. 虹鱒薄身紋路較幼細

從事海鮮批發及零售的「漁花海鮮批發」負責人阿花表示，虹鱒體型較小，一條約重4至5公斤，肉色偏紅，口感較實、味道亦較淡，且脂肪紋路幼細；不同於至少重10多公斤的三文魚，三文魚呈橙色肉身，肉身較滑，脂肪含量較多。

4. 虹鱒價錢平一半

阿花指，虹鱒售價比三文魚平一半，挪威三文魚約110元至130元一磅。

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責任編輯：羅嘉欣