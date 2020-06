【學英文】間中仍有本地確診個案　香港人自律（self-disciplined）堅持戴口罩

▲ 香港人真的很自律(self-disciplined),即使現在天氣這麼熱,仍然能堅持戴口罩。(馮漢柱攝)

香港間中仍有新冠肺炎毒病的本地確診個案,市民仍然未可以鬆懈。香港人真的很自律(self-disciplined),即使現在天氣這麼熱,仍然能堅持戴口罩。

Discipline可以用作不可數名詞(uncountable noun)和可數名詞(countable noun),但意思不同。

Discipline用作不可數名詞時,解「紀律、約束」,意思抽象。例如,This military school imposes strict discipline.(這所軍事學校實行嚴格的紀律。)How do you maintain classroom discipline?(你如何保持課堂紀律?)形容詞self-disciplined帶褒義,解「有自我約束力的、能自律的」,即使心裏不想,仍然能夠使自己做應該做的事情。例如,Are you self-disciplined enough to work efficiently at home?(你是否夠自律,可以在家中有效率地工作?)

Discipline用作可數名詞時,則解「學科」,意思具體。例如,This school offers programmes in six academic disciplines.(這所學校提供6個學科的課程。)There is a need to enhance collaboration across academic disciplines.(需要加強跨學科的合作。)

文章原刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

撰文:Ally Dean's List級英文老師