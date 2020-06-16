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【學英文】間中仍有本地確診個案　香港人自律（self-disciplined）堅持戴口罩

教育 16:05 2020/06/16

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

香港人真的很自律（self-disciplined），即使現在天氣這麼熱，仍然能堅持戴口罩。（馮漢柱攝）

香港間中仍有新冠肺炎毒病的本地確診個案，市民仍然未可以鬆懈。香港人真的很自律（self-disciplined），即使現在天氣這麼熱，仍然能堅持戴口罩。

Discipline可以用作不可數名詞（uncountable noun）和可數名詞（countable noun），但意思不同。

Discipline用作不可數名詞時，解「紀律、約束」，意思抽象。例如，This military school imposes strict discipline.（這所軍事學校實行嚴格的紀律。）How do you maintain classroom discipline？（你如何保持課堂紀律？）形容詞self-disciplined帶褒義，解「有自我約束力的、能自律的」，即使心裏不想，仍然能夠使自己做應該做的事情。例如，Are you self-disciplined enough to work efficiently at home？（你是否夠自律，可以在家中有效率地工作？）

Discipline用作可數名詞時，則解「學科」，意思具體。例如，This school offers programmes in six academic disciplines.（這所學校提供6個學科的課程。）There is a need to enhance collaboration across academic disciplines.（需要加強跨學科的合作。）

文章原刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

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撰文：Ally Dean's List級英文老師

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