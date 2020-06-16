【飲水迷思】網上瘋傳「起床後先喝水」易致胃病　專家拆解飲水迷思：起床後飲暖水養胃【附中西醫建議】

▲ 中醫建議，早上起床後最好喝一杯30幾度的暖水。

近日網上有文章指出「起床後空腹喝水」容易引發胃病，是錯誤的習慣。TOPick就此向腸胃及肝臟科專科醫生吳昊及註冊中醫師何慧潔了解，他們均表示，一起床先喝水並不會傷害胃部，並拆解多個喝水習慣的迷思。何醫師建議，起床後宜先喝一杯攝氏30幾度的暖水。

1.早上一起床就空腹喝水，容易傷害胃部，引發胃病？

腸胃及肝臟科專科醫生吳昊表示，空肚飲水對胃部沒影響。他表示，水分本身有助排便，不常喝水的人會較易便秘。

註冊中醫師何慧潔則指，部分人或擔憂飲水後會沖淡胃酸，但其實不然。有研究指，胃酸的pH值（酸鹼值）大約是2，飲水後濃度下降，pH值約為4。不過大概3分鐘後就會回復正常，因為水分只在胃部短暫停留，大部份水分會被小腸吸收，故對胃部影響不大。

她表示，早上起床後最好喝一杯攝氏30幾度的暖水，與人體體溫37°C相若的就更好。因為胃部裡面除了胃酸，還有酶（enzyme），用作消化食物，酶於攝氏30幾度運作得最好。若飲凍水，身體需要耗用能量加熱，同時有機會減低酶的活動能力。她解釋，起床不久，身體才剛開始活動，若立即飲用凍水或冰水，會為身體帶來較大負擔；若每天早上飲用凍水，長此下去，會影響人體的陽氣。

可以喝檸檬水嗎？何醫師指，新鮮檸檬含維他命C，有助加強身體免疫力，但不宜喝太濃的檸檬水，只需加一片檸檬。因為處於空腹狀態十多個小時，起床後若一下子喝太濃的檸檬水，會刺激胃部。

2. 一邊吃飯，一邊喝水容易導致胃脹，影響消化？

醫生吳昊表示，一邊吃飯一邊飲水有助消化，因令胃部有足夠液體消化食物，並促進腸胃道的蠕動；但若喝水太多，撐滿胃部，會令胃部無法容下食物，致食量下降。

何慧潔醫師則指，吃飯時即使不喝水，胃酸也會稍微被稀釋，但人體有機制會自動調節，適時增加胃酸。同時，蔬菜等食物本身含有水分，故額外飲水不一定會致胃脹及產生胃氣。若食物較乾，會令我們較難下嚥，喝水反而有利食物進入食道及胃部，亦不致影響消化。惟飲水速度太快，未經細嚼就吞下食物，連同所吸入的空氣進入胃部後，會加重胃部負擔，致消化困難。

另外，部份人胃部的「賁門」較鬆馳，若吃飯量多，同時又飲大量水，填滿胃部容量，可能形成胃酸倒流的情況。她建議有胃酸倒流問題的人士，控制食量及飲水量，以免吸收過多食物及水分，加重胃酸倒流的情況。

3. 餐前應否喝水？

何慧潔醫師指出，餐前喝水有助減重。有研究指，一般人或減重人士於餐前喝一杯暖水，有助減少熱量的吸收，以致能控制體重，因為水分會佔胃部一定的空間，增加飽足感。用餐期間，進食較乾的食物，喝一些水會有助消化。

她續指，部分人有饑餓感或是缺水的錯覺。若感到肚餓，可先喝一杯暖水，當發現饑餓感消失，就不會吸收過多的熱量，導致肥胖。

4. 運動時飲水，容易傷害胃部？

運動期間，身體會發熱出汗，並流失大量水分，此時應補充水分。這做法並不會傷害胃部。部份人做運動時喜歡喝凍水，中醫並不建議，因為此時血液循環較快，喝下太多凍水，會影響身體的陽氣，故建議喝室溫水或和暖的水。

5. 晚上不喝水會致身體缺水？

醫生吳昊表示，脫水與否一個人整日的飲水量有關，而非只視乎晚上的飲水量。只要一日內吸收足夠的水份，沒有腹瀉，沒服用利尿劑，基本上該人身體水分是足夠的。

其他飲水貼士

腸胃敏感的人士

何慧潔醫師指，在中醫角度，容易肚痛、腸胃敏感的人士多是「寒邪」引起。身體「寒邪」人士有以下特徵：肚皮摸上去會較冷；敷暖水袋後會紓緩痛楚；進食生冷食物後，較易肚痛；喝暖水時，會感到突舒服。故此，由「寒邪」引起的肚痛、腹瀉，要盡量少喝凍水，轉喝暖水，以防冰水、凍飲傷害脾胃的陽氣，加重「寒邪」、令脾胃陽虛情況加劇。

有胃痛、胃脹、胃氣胃酸倒流問題的人士

何慧潔醫師指，飯前飯後喝水也無問題。惟有胃酸倒流問題的人，睡前三至四小時內盡量避免吃宵夜，也不宜喝大量水分。進食宵夜後，會刺激胃酸分泌去消化食物；睡覺時身體平臥，胃酸會湧出來，形成胃酸倒流。

胃部不適人士可喝暖水，但不建議空腹喝檸檬水，尤其較濃味的。酸性飲品會刺激胃部，胃酸分泌也較多，胃痛或有胃病人士不宜喝太多檸檬水、汽水，以及茶及咖啡等刺激性飲品。

飲水溫度及份量

何慧潔醫師表示，一般成人每天需攝取約1500至2000毫升的水分，飲水量按當天活動或出汗程度而調節。每次喝一杯200毫升的室溫水或暖水，可於餐前飲用。

天氣炎熱：室內氣溫約為30至33°C，這時候飲用室溫水，與體溫差距不大，是可接受的。炎熱天氣下，在戶外活動時出汗較多，身體流失較多水分，飲水量也相應增加。

天氣寒冷：室內氣溫僅有9至10°C，與體溫有很大差距，這時最好飲用和暖的水。

缺水警號：口乾是身體缺水的訊號。另可觀察尿液的顏色，尿液較少，顏色偏黃，均代表身體水分不足。

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記者：黃泳欣