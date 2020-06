【學英文】政府放寬限制社交距離的措施（Social-distancing）　室外最多50人聚集

▲ 政府放寬限制社交距離的措施(Social-distancing)。(梁偉榮攝)

政府將放寬限制社交距離的措施(social-distancing measures)。新禁聚令下,室外最多50人聚集,但室內竟然無人數限制。室外不是較室內通爽嗎?為甚麼室外有限人數,室內卻沒有?

名詞distance有分具體(concrete)和抽象(abstract)意義。Distance具體指「距離、路程」。例如,

I want to find a house within walking distance of my parents.(我想找間房子是在父母家步行距離之內。)

What is the distance between your home and the school?(你的家距離學校多遠?)

From a distance或者at a distance指「從遠處」。例句︰

From a distance, the painting looks like a real photo.(從遠處看,這幅畫看起來像真實的照片。)

This dress only looks good at a distance.(這條連衣裙只是遠看時很美。)

Distance的抽象意義是「疏遠、冷漠的行為」。例如,

There is a growing distance between my girlfriend and me.(我和女朋友愈來愈疏遠。)

There is always a distance between the boss and the employees.(老闆和員工之間總是有距離。)

Distance也可以用作動詞,解「使疏遠」。例句︰

I try to distance myself from office politics as far as possible.(我盡可能使自己遠離辦公室政治。)

文章原刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

更多學英文報道,

【學英文】間中仍有本地確診個案 香港人自律(self-disciplined)堅持戴口罩

【學英文】新冠肺炎奪去多條人命 在多方面造成重大損失(take a heavy toll)

TOPick推出小學各級工作紙,參考名校精選試題,鞏固知識,緊貼學習進度。立即免費下載:bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報:https://bit.ly/3bebLM2

撰文:Ally Dean's List級英文老師