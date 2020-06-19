【減肥大作戰】水腫VS肥胖大不同 中醫推介食物按體質消脂減肥
保健美顏 18:05 2020/06/19
夏天背心、短褲出動，多餘的脂肪立即無所遁形，女生們又要努力減肥了。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）表示，在中醫角度，減肥前宜先了解自己的體質。她教大家分辨實胖、虛胖體質，並介紹相應食物助大家消脂減肥。
減肥前宜了解體質
梁醫師在facebook專頁「CheckCheckCin」指出兩種體質的特性：
- 實胖：肌肉結實、食慾大、易肚餓
- 虛胖：肌肉鬆軟、食慾差、手腳冰冷腫脹
她表示，除了積極調理體質，多進食山楂、荷葉，也有消脂減肥功效。如果肥胖身形多來自水腫，就應先健脾袪濕。如果水腫較明顯，粟米鬚、冬瓜都是能清熱利尿的食材，有助減肥，怕涼可以加一片薑減低寒性。
減肥食材
山楂
- 性微溫，有消食健胃、行氣散瘀的功效，可治消化不良、臉上色斑、暗瘡印等，更可降血脂和消脂。
- 食用方法：新鮮的山楂外形像迷你蘋果，可以當水果吃或沖水飲用。可於藥材舖及乾貨店買到。
- 注意：體弱氣虛及糖尿病者不宜多吃。
荷葉
- 性平，能消暑、清頭目、降脂減肥，適合夏日中暑、頭昏腦脹、暑熱腹瀉、大便出血、流鼻血、高血脂等。
- 食用方法：新鮮荷葉可直接用來煮湯或煲粥，每逢夏天街市都會找到，可於藥材舖及乾貨店買到。
- 注意：體質瘦弱、氣血虛弱者不宜。
粟米鬚
- 性平，能清熱利尿，降血糖。
- 食用方法：粟米鬚可直接到街市購買新鮮的煲水飲用。
- 適合對象：高血壓病人、水腫、尿道炎及糖尿病人。
冬瓜
- 性涼，具有清熱祛暑、利水消痰、減肥的功效，適合浮腫、肥胖、暑熱煩悶者飲用。
- 冬瓜超過九成為水份，尤其適合炎夏時食用，有助清熱袪暑及補充水份。
- 注意：脾腎虛弱易有腹瀉者、陽虛體質不宜。
文章獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載
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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。
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責任編輯：黃泳欣