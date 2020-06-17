【新冠肺炎】袁國勇團隊揭每名患者背後有2人無症狀感染　倡以核酸配合血清檢測準確揪出患者

▲ 袁國勇團隊發表首個新冠病毒郵輪研究。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎爆疫至今已近5個月，今年2月停泊於日本橫濱的鑽石公主號爆發疫情，港大微生物學系講座教授袁國勇團隊就215名鑽石公主號返港成人作檢測，證實有9人曾受感染，當中6人即使一直未有症狀，仍持續檢出有病毒。

團隊指，一名有徵狀患者背後，就有2人無徵狀的隱形患者，認為無徵狀患者持續放毒，增加感染控制難度，應結合病毒快速測試及血清檢測，以準確揪出感染人士。

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今年2月停泊於日本橫濱的鑽石公主號爆發疫情，船上369名的港人中，有76人留日期間確診送院，當中2人死亡；餘下200多人經當地檢測對病毒呈陰性後，獲送返香港於火炭駿洋邨接受強制14天檢疫。

港大微生物學系講座教授袁國勇團隊展開研究，就215名鑽石公主號返港成年人，分別於抵港檢疫首天、第4、8及12天進行新冠病毒快速測試及血清檢測結果，發現有9人於抵港首日已檢出對病毒或抗體檢測呈陽性反應，需送院接受隔離治療，當中6人一直未有症狀，另有2人於返港前一度發燒，1人於抵港檢疫第二日出現症狀。

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研究指，9名檢出曾感染新冠肺炎的患者中，全部均檢出有新冠病毒抗體，當中一名返港後出現症狀的患者，於住院期間有發燒及咳嗽，於整個檢疫期間不論鼻咽或喉嚨採樣均檢出對病毒呈陽性，抗體水平亦持續上升；同時涉及下呼吸道感染，而高分辨率電腦掃描亦揭肺部有玻璃狀情況，感染情況相對嚴重，相信屬近期感染。

分析顯示，有8人屬輕微至中度程度感染，當中有6人一直未有症狀，惟有4人抵港首天及第4天，經鼻咽抽樣檢測發現對病毒呈陽性反應，當中一名21歲輕度感染的女子，更持續至第12天將近檢疫完成時仍檢出對病毒呈陽性反應。

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不過分析發現，即使有6人受感染後一直未有症狀，惟當中4名患者進行高分辨率電腦掃描後，均發現右邊肺部有異常，包括一人檢出肺部有老肉芽腫；亦有一名56歲男患者抵港後未可檢出有病毒，惟血清檢測卻發現對新冠病毒有抗體，經高清電腦掃描亦發現有肺部變化。

團隊認為，9名曾受感染的人士中，有6人一直未有症狀，反映一名有徵狀患者背後，有2名無徵狀感染人士；認為無徵狀患者持續放毒，增加感染控制難度，應結合病毒快速測試及血清檢測，以準確揪出感染人士及追踪密切接觸者，以作早期診斷、進行及時隔離治療。有關研究已於國際科學期刊《刺針傳染病期刊》發表。

負責研究之一的港大內科學系傳染病科主任孔繁毅接受TOPick訪問時指出，研究發現在1名有徵狀患者背後，就有2名沒有徵狀的患者，而深喉唾液的檢測也是有效的方法去抽出隱形病人，他認為本港需要增加檢測量達7500個至10,000個一日，方可篩查出隱形患者，同時深喉唾液樣本的份量至少要有「十啖口水」才足夠。他又表示，從研究發現新冠病毒會有很多隱形患者出現，故此不排除出現北京的小爆發，必須有足夠的防疫措施及檢測方可阻止大爆發出現。

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記者：陳正怡、伍瑋瑋