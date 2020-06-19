【香蕉營養】一條香蕉富含維他命及微量元素　中醫全方位拆解香蕉功效

▲ 中醫全方位拆解香蕉皮、肉、白絲功效。

香蕉是營養豐富的水果，而且由內至外在中醫藥應用上，包括根、莖、葉、果、花都有重要價值。註冊中醫陳頌茵表示，生食香蕉果肉，具有止口渴、滋潤肺部、通血管、補益身體、解酒、利尿消腫、涼血安胎功效；而皮、梗、花更可治療高血壓、中風、腳氣病、水腫等。

香蕉肉

陳醫師指，在中藥學角度，成熟的香蕉肉甘香軟糯，在腸胃中的消化與吸收非常良好，營養方面幾乎包含所有維他命和微量元素物質，有相當多的鉀和鎂，維他命A、B、C、D、還主要含有5-羥色胺、多巴胺、葡萄糖、酶類、蕉皮素、兒茶素、單寧等多種成分。

其香甜味道來自於9類的脂類成分，以乙酸異戊脂佔的含量比例最高，所以由幼童至年長人士都適合進食。

香蕉皮

香蕉皮佔蕉重的三分之一，含有豐富果膠、纖維素等膳食纖維，蛋白質、脂肪、單寧、多酚、沒食子酸、鈣、鎂、鐵、鋅等微量元素。

當中的40多種酚類和10多種類胡蘿蔔素含量比果肉中還要多。

香蕉皮中沒食子酸的含量越高，抗氧化作用就變得越強大，蕉皮表面黑色斑點越多，果肉及白絲就有更強大的抗癌作用。

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蕉皮素能有效抑制真菌或细菌引發的皮膚痕癢問題；類胡蘿蔔素有助清除自由基，能促進細胞生長、對維持生殖能力、增強人體免疫力、減輕心腦血管病、眼疾、糖尿病等疾病的發病趨勢。

香蕉白絲

果肉與果皮之間的白絲纖維，稱為「韌皮束」，是由不同的韌皮纖維結構組成，就像是香蕉的血管和淋巴系統一樣，為果肉運送營養和水份到果肉各部分。韌皮束富含鉀、纖維素、維他命A與B6等成分，與果肉營養相同，使香蕉生長成熟。

香蕉未成熟時白絲纖維是緊貼果肉，當果肉成熟透時就會與果肉分離，所以由此可分辨香蕉的生熟程度。

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含各種維他命及微量元素

維他命B1：保護神經系統、抗營養缺乏性疾病、增進食慾和幫助消化

維他命B2：促進人體生長發育

維他命B6：改善懷孕期間的嘔吐、減低經前綜合症不適感、預防黃斑病變

維他命B12：能防止貧血、大腦神經受到破壞

維他命C：參與修復組織及免疫系統運作

維他命D：調節神經、細胞、免疫系統及令骨骼生長

另含蛋白質、碳水化合物，能促進細胞生長、提供熱量能源，而眾微量元素含量高，有利人體生長發育，對防治高血壓有良好作用。

5-羥色胺：腦部快樂的來源，可改善情緒。

所以經常吃香蕉能令心情輕鬆愉快，減輕焦慮和抑鬱症的發生。

多巴胺：保護胃黏膜，對胃黏膜受傷的修復上皮細胞，擴張胃血管改善胃黏膜血流量，抑制胃酸分泌，從而改善消化性潰瘍的發生。

脂類物質：令果肉香甜又帶著清新氣味，促進腸胃功能助消化，也有增強免疫力作用。

膳食纖維：預防痴肥、腸道疾病、降低心血管疾病、降血壓、降低血糖水平，抗乳腺癌。

果膠：在腸道能與膽汁酸結合，有利大便中膽鹽排出體外，更能防止膽固醇和脂肪的進一步吸收和形成，有效防治血清膽固醇上升、膽結石形成和動脈粥樣硬化。

食用方法：

有研究顯示香蕉果柄部位，也含有白絲纖維蛋白質、果膠與纖維素，能降低壞膽固醇。

1. 取香蕉果柄40克，洗淨切片加水煲10分鐘至大滾後熄火，隔渣候涼飲用，連續飲用10-20天，但必須注意用量不宜多過50克，以免出現腹瀉。

2. 對肺燥熱、咽喉乾、有乾咳、無痰情況時，可用3條香蕉連白絲纖維、適量冰糖及8安士水，隔水燉一小時，連渣服用，可有滋潤肺部、清潤咽喉功效。

注意事項：

香蕉雖然有益，但在中醫學來講，對脾胃虛寒、腹痛腹瀉患者應少食為妙；果肉含豐富的鎂，多食會引起心血管系統的抑制而致嗜睡；另外也含大量鉀，對腎病患者而言，以半根香蕉為限；因糖份利用率高，所以糖尿病患者也記緊不可進食過量，如在進食時有任何疑問，請向中西醫諮詢。

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記者：楊宛茜