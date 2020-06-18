【食用安全】德媒直擊挪威三文魚養殖場有寄生蟲　挪威海產局澄清：說法缺乏事實依據

▲ 挪威海產局澄清說法缺乏事實依據。

近日有德國媒體揭發，指挪威三文魚養殖場環境骯髒，大量三文魚擠在充滿排泄物的海水，身上出現潰爛的傷口，而且寄生蟲泛濫成災。挪威海產局就報道發出聲明，澄清影片中很多說法缺乏事實依據。

據德法公共電視台（ARTE）6月14日報道指，幾乎每個養殖場都有上萬條三文魚，記者深入其中一個養殖場，發現養殖場環境惡劣，大量三文魚擠在水池中，「魚因為擁擠而喘不過氣」。而且，養殖三文魚的海水水域充滿排泄物，許多三文魚因而生病，身上滿佈如手掌般大的傷口，而且有俗稱「魚蝨」的寄生蟲，部分三文魚變成體型呈S字型的「畸形魚」。

挪威海產局指說法缺乏事實依據

挪威海產局就德國媒體的報道發出正式聲明，澄清影片中很多說法缺乏事實依據。當局指，在世界各地的超市和餐廳中銷售的養殖挪威三文魚均被公認為安全健康的食品，而挪威及世界各地的飲食建議中包含三文魚等高脂質魚類。

挪威海產局指出，德法公共電視台（ARTE）播出的紀錄片忽視了挪威海產養殖業已經制定了相關食品安全監管系統的事實，且並未引用挪威食品安全局或歐洲食品安全局等權威食品監管機構得出的結論，亦未有為它們提供評論空間，以反映相關事實。

挪威三文魚受嚴格監控

挪威海產局澄清，挪威的食品安全監管系統遵循歐盟法規，同時對魚和魚的飼料進行監控，並設立系統確保我們養殖和食用的食品是完全安全的，而相關的監管系統和結果完全向公眾開放。

當局亦規定，挪威的三文魚養殖場必須坐落於開闊海域和峽灣冰冷清澈的海水中，並與海上航道區域保持足夠距離，而且需符合嚴格的規定才能獲得經營牌照，其中要求海水和三文魚的比例應至少達到97.5%比2.5%，以確保魚有充足且清潔的游動和生長空間。養殖場的數量被限制於每28,953 公里海岸線不多於750間的比例，以避免過度養殖。

德媒直擊挪威三文魚養殖場，海水滿佈排洩物，三文魚升滿寄生蟲【下一頁】

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責任編輯：梁節儀