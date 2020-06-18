黎智英申保釋期間離港被拒　法官指美國屬疫情重災區

▲ 黎智英早前申請於保釋候審期間離港赴美遭拒。（資料圖片）

壹傳媒集團創辦人黎智英涉刑事恐嚇記者案8月開審，黎早前申請於保釋候審期間離港赴美遭拒，法官今（18日）頒布裁決理由，指多案在身的被告潛逃風險較高，而且美國現時屬新冠肺炎重災區，黎亦屬高危年齡層，一旦不幸染疫必影響審訊，故拒絕暫准黎離港。

涉刑恐案黎智英申更改保釋條件 高院法官拒暫時撤銷離境限制申請

法官於判詞中指出，黎智英雖然只申請修訂刑事恐嚇記者一案的保釋條件，但與訟雙方均同意法庭應將黎面對的所有控罪一併考慮，而且法官亦獲悉警方已就今年6月4日黎涉煽惑未經批准的集結一事發出傳票。

法官指，黎早前申請於保釋候審期間離港，前往美國探望女兒及初生孫兒，以及與生意伙伴會面等。對於辯方早前提出申請時指，黎於本港有緊密的家庭及生意聯繫，法官則認為證據反映黎於英、美、台等地同樣有緊密的家庭及生意聯繫。

法官又指律政司一方早前反對黎的申請時提及，根據某些傳媒報導，美國將來或不再將逃犯引渡回港，法官認為若有關安排落實，會影響司法公義，但按現時本港和美國的情況來看，有關因素暫未能成為法庭的主要考慮。

但法官認為黎的美國之旅並非必須，因為黎並沒有逼切性即時前往探望親人，法官亦無法理解為何不可透過視像會議等處理生意事宜，黎的下屬亦可以代為處理。法官又指，多案在身的被告的確有較高的潛逃風險。

法官又指同意控方所稱，美國現時屬新冠肺炎重災區，而新冠肺炎病毒傳染性高，在美國或飛機上受感染的風險不容忽視，尤其黎屬於高危年齡層，若然黎於美國或返港後不幸染疫，必然會影響於8月的審訊，亦會對法治構成負面影響。法官因此認為，禁止黎離港的保釋條件現時屬必須及合比例，故駁回黎的申請。

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記者：楊詠渝