【母乳餵哺】台媽食營養補充劑母乳塞爆雪櫃　醫生拆解卵磷脂助增奶量迷思

▲ 台灣有名媽媽是母乳量多的「富媽媽」，奶量多至塞滿整個雪櫃。

母乳能給嬰孩豐富的營養，許多媽媽皆支持母乳餵哺，近日台灣有名媽媽在網絡發帖，表示自己是母乳量多的「富媽媽」，泵出的奶量多至儲滿整個雪櫃。母乳非常珍貴，她向網民求助如何善用，同時她分享增奶量的個人心得，婦科專科醫生方秀儀從醫學角度剖析當中的迷思。

6月初，有名台灣媽媽在facebook群組「爆怨公社」發文，上載家中雪櫃冰格塞滿母乳的照片，可見數量非常多。媽媽笑著「抱怨」兒子︰

你阿母我已經把擠奶次數降到一天2次，你可不可以認真喝，自家冰箱冰不下，還冰到阿嬤家去，2月底丟了一批，現在家裡冰箱又要爆了啊！

按摩疏通乳腺及服食卵磷脂

網民媽媽分享個人經歷，表示沒有甚麼秘方增加奶量，曾經在剛生育後2星期，出現乳腺不通暢致胸部谷奶形成「石頭奶」，幸好沒有發炎。而她初時奶量不多，泵奶兩小時仍裝不滿一瓶120毫升的奶樽。

後來，她聘請了疏乳師，令乳腺暢通，再加上早中晚及宵夜進食營養補充品卵磷脂，奶量就慢慢上去了。她表示有很多不同的追奶方法，最重要是找到適合自己的。

不少媽媽網民留言表示羨慕「富媽媽」，直言這些母乳是很珍貴。此外，網民們齊齊分享可以用多出的母乳製作皂、給BB沖涼，又或做小食給自己及小朋友吃等。

▲ 母乳多至寶寶吃不完，塞滿整個雪櫃。（圖片︰爆怒公社facebook群組）

醫生講解卵磷脂

有關媽媽表示，其中助增加母乳量是食用了卵磷脂，TOPick就此訪問了婦科專科醫生方秀儀，她指出卵磷脂（Lecithin）是一種營養補充劑，主要由大豆或蛋黃提煉而得的黃褐色油脂性物質，主要含有磷脂質、磷酸、膽鹼、脂肪酸、甘油、糖脂、三酸甘油酯。

卵磷脂是一種乳化劑，似乎可以幫助一些媽媽預防乳腺阻塞。它增加母乳中多不飽和脂肪酸（polyunsaturated fatty acids）的百分比，可以減低母乳的黏度（黏性），對某些婦女有效。如果餵哺母乳媽媽如有乳腺阻塞，劑量是每天四次，每次1200mg。一、兩個星期後，若塞奶症狀減輕，媽媽可以依序減少一個劑量（1200mg）。不過，卵磷脂最重要的特性是乳化作用，並不能幫助增加奶量。

此外，方秀儀醫生指出適當的乳房按摩，可助媽媽放鬆 ，促進血液循環， 令乳汁流暢。但乳汁流暢並不一定等同奶量增加，要提升奶量，必須建立在寶寶的吸啜刺激上，方可有效增加奶量。而按摩乳房不能太用力，並不是越痛越有效，反而會形成皮下瘀血和乳腺組織損傷，導致嚴重的腫脹發炎。而且痛楚會減弱噴奶反射，窒礙母乳流通。



增加奶量貼士

盡早開始餵哺。

夜間餵哺：在晚上媽媽的造奶荷爾蒙較多，「餵夜奶」有助增加奶量。

確保寶寶含吮方法正確。

確保母乳有效排出：如寶寶的吸吮能力未如理想，可於餵哺後額外擠奶，使滯留的母乳排出。

適當的鎮痛方法。

爭取適當的休息。

均衡飲食、多以水和清湯解渴。

以上資料由婦科專科醫生方秀儀提供。

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記者︰顏紫燕