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【減肥大作戰】韓國節目實測ABC果汁減肥法　3星期腰圍減11cm擊退肚腩

保健美顏 11:52 2020/06/22

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

韓國節目實測ABC果汁減肥法，3星期腰圍減11cm擊退肚腩。

減肥是女性的終生事業，但不少人為了減肥不惜節食，會對健康造成負面影響。近日有韓國節目推介一款全球大熱的「ABC果汁減肥法」，只需將3種簡單材料打成果汁，每日飲用一杯，實測3星期腰圍激減11cm，效果顯著。

3星期腰圍減11cm

韓國節目《健康的開始，身體的對話》近日介紹了在美國非常流行的瘦身飲品「ABC果汁」，所謂ABC，即代表蘋果（Apple）、紅菜頭（Beet）及紅蘿蔔（Carrot）。製作方法非常簡單，只需1個蘋果、1根紅蘿蔔、1/3個紅菜頭，再加入一杯水，用榨汁機製成果汁即可。

現年44歲的節目主持人洪信愛，實測每日早上空腹飲用一杯ABC果汁，期間沒有改變其他生活習慣，經過3星期後，腰圍由原來的85cm減至74cm，雖然實際體重只下降了2kg，但身邊的朋友都覺得她變得更纖瘦，雙下巴得到改善，狀態看起來更好。

雙下巴消失。（節目截圖）

專家拆解ABC果汁減肥原理

節目請來專家解構飲用ABC果汁的好處，他們指蘋果所含的果膠成分，是膳食纖維的一種，可減慢脂肪消化和吸收，並有助排走脂肪。而紅菜頭含花色苷、花青素，有抗氧化作用，所含的豐富纖維亦有助改善腸道消化。紅蘿蔔中的胡蘿蔔素可促進新陳代謝，可加快脂肪分解，阻礙脂肪在體內積聚。

蘋果、紅菜頭和紅蘿蔔都含有豐富營養。（節目截圖）

腎結石人士要注意

不過專家補充，雖然上述的飲用份量對一般人來說是黃金比例，但由於紅菜頭含有草酸鹽，攝取過量容易生腎結石，所以患腎結石人士應減少果汁中紅菜頭的份量，可把紅菜頭減至1/4個。

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責任編輯：羅嘉欣

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