【內斂父愛】笑罵孖仔「生活白痴」家像狗竇　6孩爸湯鎮業口硬心軟父愛在心中

▲ 6孩之父湯鎮業外表嚴肅，經常責罵孖仔，其實背後默默為子女付出不問回報。

61歲娛樂圈多仔公湯鎮業育有6個孩子，當中有2對孖胎，年紀最小的11歲孖女甜甜、圓圓是與現任妻子文靜所生。而25歲的孖仔湯君慈（Bruce）和湯君耀（Chris）由前妻姜坤所出，現已繼承父業入行拍戲，孖仔慨嘆入行後方知爸爸工作養家辛苦，雖然爸爸外表嚴肅，但從小事可感受到溫和的父愛。

大孖湯君慈昨日（21日）父親節在IG上載了3父子童年照，相中的湯鎮業明顯發福，臉上掛有新手爸爸的喜悅。因湯鎮業正在內地拍戲，3父子昨日未有一起慶祝父親節，但他們平日常有聯絡，尤其是孖仔現時是甄子丹旗下藝人，湯鎮業好關心兒子的工作情況。

▲ 湯君慈昨日上載童年照慶祝父親節。（湯君慈IG圖片）

拒為兒子鋪路 只暗中提點

湯鎮業曾接受TOPick訪問時透露，甄子丹有讚過孖仔乖巧，但湯鎮業認為兒子仍需努力磨練，從經驗中學習，以現時的當紅小生為榜樣，例如歌手吳亦凡。

做藝人要夠sharp，他們問我就答，不問我就不理。

孖仔指外表強硬的爸爸比較內斂，但從很多小事中感受到爸爸有多愛鍚他們，一次3父子在零下10多度的北京拍戲，在現場很少交流，原來爸爸暗中不斷問身邊人他們的表現如何，著身邊人多提點他們；還暗中網購為兒子添衣，怕他們穿不暖。

▲ 孖仔小時候是百厭星，激到湯鎮業要打仔懲罰。（湯君慈IG圖片）

兒子家像「狗竇」 廁所最污糟

湯鎮業了解到自子自小活在幸福中，自理能力低，故才默默出手相助。湯鎮業曾笑孖仔是「生活白痴」，自孖仔在美國畢業回港返港後，他每次返港亦會住進兒子的家，但每次一開門都見到全屋像「狗竇」，反而他像工人要幫手打掃。

廁所地下長期濕滑，沖完涼不會拖地；抹手紙又隨便掉入馬桶，不知道會塞廁所！他們又經常不收衫，話BBQ後要辟味，掛幾件大褸在露台兩星期，乜味都辟夠吧，封晒塵又要洗過！

▲ 湯鎮業與現任太太文靜育有一對孖女，居於內地青島。（文靜微博圖片）

讚湯洛雯孝順父母

湯鎮業有6名孩子，讚揚大女和孖女生性乖巧，哥哥湯鎮宗的女兒「靚湯」湯洛雯和湯樂瑤都十分孝順父母，所以他喜歡女兒多過兒子。尤其小時候，孖仔經常打架，讀書成績差，更沉迷打機不上學，激到爸爸要體罰懲治。

▲ 湯鎮業讚哥哥湯鎮宗的女兒湯洛雯和湯樂瑤十分孝順。（湯樂瑤IG圖片）

3姊弟美國升學考入UCLA

幸好，孖仔後來與大2年的家姐湯愛嘉均成功考入美國著名大學加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles, UCLA），湯鎮業謂全靠大女生性入讀，他再施壓令孖仔發奮考入。

我話如果3姊弟讀不同學校要租不同住宿，我支出太大，如果孖仔考不上UCLA，留港讀算了。

▲ 孖仔在UCLA畢業時，湯鎮業與媽媽姜坤（右）和後母文靜舉家赴美出席畢業禮。（湯君慈IG圖片）

大女與孖仔考入後，一家人見面時間不多，但湯鎮業仍默默守護孩子。細孖Chris曾因撞車不敢向家人要錢賠償予他人，湯鎮業得悉後便匯錢給他。到他們大學畢業，湯鎮業停工赴美一個月出席畢業禮兼每天陪伴。至現在，湯鎮業仍會叫兒子一起出席活動，爭取見面機會。

湯鎮業專訪全文︰

【上集】入行40年湯鎮業現成6孩之父 好爸爸拒為孖仔入行鋪路︰做藝人一定要捱

【下集】60歲湯鎮業娛樂圈多仔公育6個孩子 傳統爸爸盼兒子負責任女兒嫁得好【有片】

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責任編輯︰林綺玲