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【打噴嚏】柯震東主唱新片熱血主題曲　與林依晨分手戲感動人心【有片】

娛樂 16:11 2020/06/22

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柯震東主唱電影《打噴嚏》主題曲《約定一拳》。

柯震東、林依晨主演九把刀同名小說改編的電影《打噴嚏》，柯震東詮釋平凡卻充滿熱血深情的大男生，戲中是林依晨的過敏源，只要一想到柯震東，她就立刻會「打噴嚏！」《打噴嚏》的噴嚏，正是柯震東與林依晨的戀愛連線密語。

電影主題曲《約定一拳》由《那些年，我們一起追的女孩》黃金組合九把刀、木村充利再度攜手打造，男主角柯震東親自演繹熱血青春，高唱「把約定通通都握在拳頭掌心，跨越了無數強敵，無數障壁，無數懷疑。」

柯震東在電影《打噴嚏》與「零負評女神」林依晨合作，稱讚對方從戲裡到戲外都非常地表裡如一。

柯震東、林依晨主演九把刀同名小說《打噴嚏》。

柯震東稱：「其實我是一個害羞的人，不太會主動跟人攀談，但是心心姐姐似乎看出來，就會主動來找我聊天！就是一個非常溫暖的大姐姐！」

林依晨則認為他是個害羞、需要引導、需要關懷、需要人照顧的大弟弟，「還挺認真的一個大男生，私底下挺害羞的，不知道是不是只對我。」

《打噴嚏》一場林依晨要離開孤兒院的重要場景，柯震東、王大陸一起衝上山坡哭喊：「再見！心心姐姐再見！」

林依晨不乏催淚場面。（影片截圖）

這是林依晨最感動的一場戲，「有一種你愛的人要往遠方去，而你非常不確定是否能再看到他的不安焦慮感。」

她認為這部片帶給觀眾很多正能量，只要讓自己變得更強大，就有機會再和重要的人重逢，「希望大家看了開心地笑、痛快地哭，能在大家心裡留下一些些漣漪。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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