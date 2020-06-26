護士診所今年增4專科服務　提升專科門診質素

▲ 醫院管理局今年度在護士診所增設4個專科服務，期望今年10月正式展開。（郭詩詩攝）

現時，不少公院的專科病人均需輪候一段長時間才可覆診。醫院管理局2年前推出「綜合模式護士診所先導計劃」，至今年3月已服務逾2.6萬人，為病人在見醫生前提供術前風險評估及術後護理等。當局更陸續推出其他計劃及增加診所數目，涵蓋兒科、呼吸科、耳鼻喉科等，期望4個專科服務可於今年10月正式展開。

引入造口及傷口護理護士診所 女護師助病人活得自信

「綜合模式護士診所先導計劃」於2018年4月，在臨床腫瘤科、泌尿外科、風濕科及圍手術科率先推行，服務分布於全港24間護士診所，每間診所由一名資深護師負責，至今年3月，病人數目已超過2.6萬人。

▲ 線明蕙指，病人及其家屬在手術前得知手術風險及術後情況會較安心。（林宇翔攝）

將軍澳醫院圍手術科護士診所麻醉科及手術室資深護士線明蕙分享個案指，曾有一名5歲小朋友需要進行斜視手術，家長及小朋友均感擔憂，幸得護士向她們講解手術風險、流程，以及術後護理等，讓她們感到安心。線明蕙指家屬在了解手術資訊後，擔心的情況有所減少：

我們為病人及其家屬講解手術風險及術後情況，並教導家屬如何處理等，她們更讚揚我們教導得相當仔細，以致可自行作相關護理。

資深專科護師會為病人進行檢查及評估，若檢查報告有異樣，會提前安排覆診；另亦讓醫生在首次診症時便可得知病人的報告，可更有效率地為病人診症。如有需要，醫生會再根據病人情况處方藥物或轉至護士診所跟進。

▲ 醫院管理局總護理行政經理潘恩榮指，將視乎不同情況增設護士診所專科服務。（林宇翔攝）

醫院管理局總護理行政經理潘恩榮表示，醫生、病人及護士均對計劃的持正面意見，且計劃效果明顯，其中在泌尿外科中的前期檢查中，及早篩選疑似癌症個案率達2.43%，而9成病人的輪候時間為8星期。

2018/19年度 （先導計劃） 2019/20年度（期望今年10月正式展開） 2020/21年度（未知） 臨床腫瘤科 兒童及青少年精神科 內科（肝炎） 泌尿外科 兒科 眼科（白內障手術） 風濕科 呼吸科 耳鼻喉科 圍手術科 特別內科 外科（大腸直腸） － － 臨床腫瘤科（全身性抗癌治療） 分布全港24間護士診所 分布全港12間護士診所 分布全港29間護士診所

醫管局將2019/20年度及2020/21年度增設多個專科，涵蓋兒童及青少年精神科、兒科、呼吸科、耳鼻喉科等，並增加診所數目12及29間診所，其中2019/20年度的計劃期望於今年10月正式展開。潘恩榮指將視乎情況增設專科數目及診所：

當局會因為專科的輪候看診時間、聯網醫院的準備、專科醫生及醫護人手方面，增設不同的專科，為不同病人服務。

受疫情影響，不少病人都避免到護士診所看診，其服務率出現跌幅，部分診所開設視像診症服務，護士可在病人足不出戶的情況下得知病人情況。潘恩榮指病人反映視像診症的服務良好，展望未來可將相關技術應用於護士診所。

在「新常態」下，跨專業模式的合作的服務提供或會進入一個新里程，希望醫護人員可繼續為病人提供適切的治療及護理。

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記者：郭詩詩