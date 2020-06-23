【兩子之母】胡杏兒囝囝獲媽媽遺傳演藝基因　杏兒拍成年人護理產品廣告發放正能量

▲ 胡杏兒拍成人護理產品廣告發放正能量，囝囝表演基因遺傳媽媽。

胡杏兒近日為成人護理產品Plenitud拍攝廣告期間，因劇情所需，這邊廂手執大聲公大叫加油，那邊廂遇上三位不時向她開懷大笑的對手；一場接一場的熱鬧場面，讓全埸工作人員感受一股開心正能量。

雖然疫情關係，工作相對地減少，杏兒很感恩依然有工作，而同時多了時間和家人相處：「自己一直都盡量在不用工作的時候抽時間陪兩個兒子，小朋友成長得太快，更加珍惜一家人相處的寶貴時間；希望大家在接下來的日子，就好像我這次拍的廣告一樣開心，充滿正能量，把握每一刻。」

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提到今次為成人護理產品拍廣告，杏兒體貼地說：「尿滲是不論任何年紀，又或者生育之後的女性都可能會遇上的情況，是一個正常、普遍的問題，大家不需要覺得羞恥或者怕醜，而不去面對這件事情。」

她指出，如果不處理的話可能會發生更尷尬的事情：「大家應該用正確方法面對，有需要而用到尿滲護墊乃很正常的事，就等於我們面對疫情一樣，要不時給自己正能量。」

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工作遇上開心的伙伴，私底下又有兩個不時帶給她歡樂的兒子，杏兒經常將兒子搞笑的一面拍下來。

她分享說：「其實我們拍了好多兒子的影片，大家見到我上載網上的只是百份之一，相信每個家長都會這樣做，希望留下多點跟小朋友的回憶；同時好感恩大家喜歡Brendan同Ryan，兩兄弟性格很不同，但一樣是happy baby，帶了很多快樂給我們，所以有時分享出去是希望將這份快樂傳遞給大家。」

她表示例如最近Brendan不用上學，留在家中少不免看多了電視：「最近他學會了跳《江南style》，懂得跟拍子和擺pose，可能真的遺傳了我的基因，哈哈！」

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