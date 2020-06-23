【減肥大作戰】4胎媽生B後肚皮鬆垮失自信　靠做運動2個月減大肚腩︰想要瘦就要動

▲ 台灣一名4胎媽媽產後肚皮鬆垮，決心做運動減肥，2個月即減去大肚腩。

媽媽產後都想瘦下來，回復產前的美好身段，不過平日忙於照顧孩子，沒時間做運動。台灣一名4胎媽媽卻以親身經驗告訴大家，「只要每天堅持運動一定會瘦」，她生了4胎後肚皮鬆垮失去自信，決心做運動減肥，2個月即減去大肚腩。

該名4胎媽媽昨日（22日）於Facebook群組「爆怨公社」表示，生完第4胎一年半後，她的肚皮仍然跟懷孕5、6個月的肚子一樣，她抱怨年紀大了，新陳代謝差了，很難瘦下來。

每次出門左右鄰居朋友們，都以為我又懷孕第5胎，內心的自己真的很傷心。

控制飲食加運動2個月減13磅

她坦言很討厭肥胖的自己，認為「想要瘦就要動」，於是開始減肥運動計劃。從她上載的照片可見，她本來肚皮鬆垮，經過2個月運動後已減去大肚腩，成效明顯。她為自己減肥成功感到高興︰

我的肚皮已經慢慢的回去了，每天的辛苦每天的堅持，人家在追劇我在運動。

她指自己沒有吃任何代餐或減肥藥，純粹靠控制飲食加上運動，兩個月減了近6公斤（約13磅）。她分享運動心得，「運動其實很簡單，妳想瘦哪裡只要上網找一下，一大堆運動影片就跑出來了」。

戒喝飲料避免食澱粉質

飲食方面，她在留言透露自己食量比一般女生大，沒懷孕時可以一次吃5個漢堡包及一份薯條，吃飯也是用大碗裝。可是她為了瘦身而克制，她建議可以先減量，再慢慢戒。她避免喝飲料、吃澱粉質食物，也放棄炸雞、宵夜等。

4胎媽媽現在挑戰減肥第3個月，堅持和意志力很重要，她鼓勵其他媽媽一起加油，只要每天堅持運動，一定能瘦身成功。

網民大讚她「好厲害」、「媽媽好偉大」，也有網民表示「佩服妳生了4個寶寶！更佩服妳只花2個月就減掉大肚子，太激勵大家了」。

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責任編輯：駱秀玲