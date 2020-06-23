【港區國安法】李國能：草案說明中央機構可行使管轄權將損香港司法獨立

▲ （經濟日報資料圖片）

港區國安法草案說明引起社會爭議，首任終審法院首席法官李國能於報章發表聲明，形容至今仍未公布草案屬於不幸，但提到草案說明指行政長官指定若干法官審理涉及國家安全的案件，及中央機構可行使管轄權，會損害香港的司法獨立，認為行政長官挑選法官時至少需按獨立委員會建議，確保人選符合專業及獨立的基礎。

首任終審法院首席法官李國能今日(23日)於部分報章發表聲明，表示至今仍未公布草案屬於不幸，但值得留意的是，有關說明表示會跟隨香港的法律原則，包括無罪假設，亦沒有建議法例附設追溯力。

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李國能又稱，現行安排下，行政長官按司法人員推薦委員會的推薦而委任法官，而推薦基礎是法官的專業才能，司法機構獨立於行政機關，應自行決定審理案件的法官，不受行政機關干預。

他認為，行政長官欠缺挑選法官時所需經驗和專長，且作為「維護國家安全委員會」主席，不宜獨自挑選法官，最起碼要依據首席法官或司法人員推薦委員會的建議，確保人選符合專業及獨立的基礎。

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就說明提及在特定情況下，駐港國家機關對涉及國安案件可行使管轄權，李國能就此引起極大的關注，認為當中央行使管轄權時，有關案件會在內地處理及審理，被告將不能享有本港司法程序的保障。雖然有關管轄權只會在最例外的情況下行使，但仍會破壞香港法院在《基本法》授權行使的獨立司法權力。

行政長官林鄭月娥今早出席行政會議前反駁有關說法，她強調這個做法是由行政長官指定適用各級法院法官的名單，並不是行政長官指定任何一位法官處理某一個案件，不會抵觸維護司法獨立的規定，亦沒有改變現行司法體制。

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責任編輯：陳正怡